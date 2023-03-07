Завтра состоится акция в поддержку женщин Ирана.

Цель акции протеста, которая стартует в полдень, - привлечь внимание к продолжающимся уже пять месяцев беспорядкам в Иране, начавшимся после гибели 22-летней Махсы Амини от рук местной «полиции нравов», пишет Tartu Postimees.

Поскольку местные университеты, средние школы, а также начальные школы сыграли большую роль в беспорядках, иранцы, обучающиеся в Тартуском университете, также решили выразить поддержку соотечественникам.