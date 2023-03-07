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Завтра состоится акция в поддержку женщин Ирана

BNS
Завтра состоится акция в поддержку женщин Ирана
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Завтра состоится акция в поддержку женщин Ирана.
Завтра состоится акция в поддержку женщин Ирана. Фото: Polina Klochko

В среду, в Международный женский день, перед главным корпусом Тартуского университета состоится демонстрация в поддержку иранских женщин, организованная иранским академическим сообществом при народном университете.

Цель акции протеста, которая стартует в полдень, - привлечь внимание к продолжающимся уже пять месяцев беспорядкам в Иране, начавшимся после гибели 22-летней Махсы Амини от рук местной «полиции нравов», пишет Tartu Postimees.

Поскольку местные университеты, средние школы, а также начальные школы сыграли большую роль в беспорядках, иранцы, обучающиеся в Тартуском университете, также решили выразить поддержку соотечественникам.

«Режим организовал серию актов насилия в университетах и ​​школах, это противоречит действующим законам. Многие студенты были убиты, похищены или пропали без вести», - сказали организаторы.

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