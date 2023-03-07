«Слава Украине!» Как этот лозунг появился и стал популярным

После появления 6 марта видео, снятого, вероятно, российскими военными, на котором украинского военнослужащего расстреливают после того, как он говорит: «Слава Украине!», эти слова с новой силой зазвучали в соцсетях.

Вот как появился лозунг - и как стал популярным во всем мире.

Сто лет истории

Открытка с лозунгом Фото: albina.kolesnichenko

Историк Юрий Юзич утверждает, что лозунг «Слава Украине!» и ответ на него: «По всей земле слава!» использовались в среде харьковской студенческой общины в конце XIX века.

Однако по-настоящему широкое распространение и особую политическую окраску лозунг приобрел во времена Украинской Народной Республики (УНР) в 1918-1920 годах. Тогда Украина впервые заявила о себе как об отдельном государстве, провозгласив, хоть и ненадолго, свою независимость.

Популярным поздравление «Слава Украине!» стало у бойцов «Холодноярской республики» в Черкасской области, боровшихся против большевиков, рассказал ВВС News Украина бывший председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Когда большевики оккупировали большую часть Украины и включили ее в состав Советского Союза, лозунг стали использовать националистические и повстанческие объединения, сосредоточенные на западе Украины, который тогда был частью Польши.