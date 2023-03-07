Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 7 марта: Эстонию ждет либеральная коалиция, восстановят ли Старую Нарву, спортивная эмансипация в Бразилии и новинки мира татуировок
Сегодня в выпуске:
- Партия Реформ предложила начать коалиционные переговоры социал-демократам и партии Eesti 200. Как будет складываться ситуация на политической арене нашей страны, выяснял наш корреспондент
- Короткие новости: почему Алар Карис не провозгласил закон о советских памятниках, какие продукты подорожали за год больше всего и какой аэропорт признан лучшим в Европе.
- 6 марта 1944-го года в ходе ночных бомбардировок был уничтожен Старый город Нарвы. Накануне в приграничном городе отметили очередную печальную дату и обсудили перспективы восстановления средневековой застройки
- Что такое «алтинья», как в неё играть и кто же преуспевает в этой, на первый взгляд, незамысловатой игре — в нашем сюжете
- С миру по нитке: чем обеспокоены французы, от чего страдают иранские школьницы и очередной скандал в модном доме Louis Vuitton.
- Ещё в древности места нанесения татуировок имели важнейшее значение, определяя классовую принадлежность людей. Наш корреспондент побывала в тату-салоне и узнала о новинках в этой области, а еще опробовала их на себе.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 7 марта.