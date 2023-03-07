«Новости в 7» за 7 марта: Эстонию ждет либеральная коалиция, восстановят ли Старую Нарву, спортивная эмансипация в Бразилии и новинки мира татуировок

Сегодня в выпуске:

- Партия Реформ предложила начать коалиционные переговоры социал-демократам и партии Eesti 200. Как будет складываться ситуация на политической арене нашей страны, выяснял наш корреспондент

- Короткие новости: почему Алар Карис не провозгласил закон о советских памятниках, какие продукты подорожали за год больше всего и какой аэропорт признан лучшим в Европе.

- 6 марта 1944-го года в ходе ночных бомбардировок был уничтожен Старый город Нарвы. Накануне в приграничном городе отметили очередную печальную дату и обсудили перспективы восстановления средневековой застройки

- Что такое «алтинья», как в неё играть и кто же преуспевает в этой, на первый взгляд, незамысловатой игре — в нашем сюжете

- С миру по нитке: чем обеспокоены французы, от чего страдают иранские школьницы и очередной скандал в модном доме Louis Vuitton.

- Ещё в древности места нанесения татуировок имели важнейшее значение, определяя классовую принадлежность людей. Наш корреспондент побывала в тату-салоне и узнала о новинках в этой области, а еще опробовала их на себе.