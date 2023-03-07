В Кадриорге состоялась встреча председателей парламентских партий с президентом Эстонии Аларом Карисом.
ФОТО ⟩ Председатели парламентских партии встретились с президентом
«Коалиция и оппозиция. В идеале они уравновешивают друг друга, хотя может случиться и так, что общение между правительством и противостоящим фронтом выступает в виде неуместного шума, в котором сложно найти слова», - написал Карис в Facebook.
Кадриорг посетили председатель Партии реформ Кая Каллас, председатель Центристской партии Юри Ратас, председатель EKRE Мартин Хельме, председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс, председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер, а также впервые и председатель партии «Ээсти 200» Лаури Хуссар.
«Я получил интересное представление о пространстве мышления новой вероятной коалиции и новой вероятной оппозиции, - прокомментировал Карис встречу. - Многие их опасения схожи или даже совпадают, поэтому я советую им внимательно слушать друг друга и не бояться делиться разумными мыслями».
Карис поблагодарил председателей за «внутриполитические образовательные встречи».