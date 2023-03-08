Министр Хартман: Ида-Вирумаа выразил протест, а не лояльность России

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире участник переговоров от Социал-демократической партии, министр культуры Пирет Хартман.

Выдержки из беседы:

– Мэр Нарвы, социал-демократ Катри Райк отметила, что результаты выборов в Ида-Вирумаа – это тревожный сигнал. Согласны ли вы с этим?

– Разумеется. До того как возглавить Министерство культуры, я шесть лет проработала в нем вице-канцлером и хорошо представляла себе, насколько сложна ситуация в Ида-Вирумаа. Предстоит еще очень многое сделать, чтобы жизнь в регионе изменилась к лучшему. Для меня стало большим сюрпризом, что Айво Петерсон собрал такой урожай голосов. Казалось очевидным, что поддержка Михаила Стальнухина будет большой, но не верилось, что и Петерсон получит так много голосов. Хотя, конечно, уже перед выборами было понятно, сколько проблем и вызовов стоит перед регионом, там предстоит еще очень многое сделать.

– По вашей оценке, жители Ида-Вирумаа сделали нелояльный выбор?

– Не знаю, нелояльный ли это выбор. Очевидно, что они выражали протест. Вероятно, люди хотели обратить внимание на то, что Ида-Вирумаа должен стать приоритетом для правительства: с жителями региона надо сотрудничать, их надо их слышать. Думаю, что они выражали именно это, а не лояльность к России.

– Что дальше? Последуют ли репрессии? Лишат ли неграждан права голоса?