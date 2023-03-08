Ср, 8.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Студия Postimees: что потребуют социал-демократы?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: что потребуют социал-демократы?
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments

Сегодня начинаются переговоры о формировании нового правительства во главе с Партией реформ. Чем не поступятся социал-демократы, приглашенные в коалицию третьим партнером?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире участник переговоров от Социал-демократической партии, министр культуры Пирет Хартман. Смотрите интервью в 13:00!

Ключевые слова
Наверх