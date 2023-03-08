Сегодня начинаются переговоры о формировании нового правительства во главе с Партией реформ. Чем не поступятся социал-демократы, приглашенные в коалицию третьим партнером?
Студия Postimees: что потребуют социал-демократы?
13:00
Студия Postimees: что потребуют социал-демократы?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире участник переговоров от Социал-демократической партии, министр культуры Пирет Хартман. Смотрите интервью в 13:00!
- Результаты выборов в Ида-Вирумаа политики расценили как тревожный сигнал. Какие уроки нужно вынести?
- Нужен ли Ида-Вирумаа отдельный министр или прямое госуправление?
- Как социал-демократы будут отстаивать интересы региона в правительстве?
- Каковы ключевые пункты СДПЭ на переговорах?
- Много ли красных линий, через которые соцдемы не готовы перешагнуть?
- Готовы ли они к компромиссам по налоговой политике?
- Будут ли социал-демократы отстаивать повышение детских пособий на первого и второго ребенка?
- Сообщается, что госбюджет разбалансирован. На чем экономить расходы?
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