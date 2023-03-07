Яак Мадисон, депутат Европарламента и зампредседателя Консервативной народной партии (EKRE), избранный в Рийгикогу, пообещал принять решение перейти на работу в Рийгикогу, исходя из своего внутреннего чувства и после объявления результатов выборов.
Яак Мадисон примет решение идти в Рийгикогу на основании внутреннего чувства
Мадисон сообщил во вторник BNS, что пока не решил, останется ли он в Европарламенте или перейдет на работу в Рийгикогу. «Я еще не принял окончательного решения, пока есть время. Результаты выборов, скорее всего, будут утверждены во второй половине марта или в конце месяца. После объявления результатов выборов у меня есть пять дней, чтобы решить, принять ли мандат - или отказаться от него», - пояснил Мадисон.
Он пообещал действовать согласно своему внутреннему чувству. «С одной стороны, можно было бы остаться в Европарламенте, поскольку EKRE, вероятно, четыре года будет в оппозиции. С другой стороны, формируемое сейчас правительство станет неожиданностью для многих избирателей. В день выборов избиратель вроде бы выбрал наибольшую альтернативу EKRE, но в результате получит однополые браки, зеленый поворот, уничтожение сланцевой промышленности и повышение налогов», - перечислил Мадисон.
Яак Мадисон на выборах в Рийгикогу набрал 5222 голоса в Ярваском уезде и в Вильяндимаа. В том же округе второе место в списке EKRE с 1498 голосами занял Калле Грюнталь.