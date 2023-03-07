Яак Мадисон примет решение идти в Рийгикогу на основании внутреннего чувства

Мадисон сообщил во вторник BNS, что пока не решил, останется ли он в Европарламенте или перейдет на работу в Рийгикогу. «Я еще не принял окончательного решения, пока есть время. Результаты выборов, скорее всего, будут утверждены во второй половине марта или в конце месяца. После объявления результатов выборов у меня есть пять дней, чтобы решить, принять ли мандат - или отказаться от него», - пояснил Мадисон.