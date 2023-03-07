С 8 марта! ЕС ввел санкции против военных и полицейских РФ

Масштабы и тяжесть актов сексуального и гендерного насилия, происходящих на оккупированных Россией территориях Украины, говорят о «планировании на систематическом уровне» и о том, что российские командиры осведомлены о сексуальном насилии со стороны военнослужащих в Украине, а в некоторых случаях «поощряют их или даже приказывают» их совершать.

Московские полицейские под санкциями ЕС

Сотрудники московской полиции, попавшие под санкции Евросоюза - это Александр Федоринов и Иван Рябов. Федоринов в качестве и.о. начальника отделения полиции в Москве в марте 2022 года санкционировал произвольные аресты и задержания, а также последующие пытки женщин, участвовавших в антивоенных демонстрациях, сказано в официальном журнале ЕС. «Таким образом, Александр Георгиевич Федоринов несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в России, в частности, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, произвольные аресты или задержания, а также систематическое сексуальное и гендерное насилие», - указано в документе.