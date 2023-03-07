Кая Каллас: госбюджет на следующий год необходимо урезать

«Нужно ли сократить бюджет? Думаю, что да. Все министры в новом правительстве, каждый в своей области будет решать, что надо делать и чего не надо. Некоторые вещи мы делаем по инерции, и не пытаемся что-то изменить», - сказала Каллас во вторник в передаче «В студии премьер-министр» на Vikerraadio.

Она признала, что последние экономические показатели обязательно отразятся на доходах государства, и уже в среду на коалиционных переговорах всем будет предоставлен обзор финансового положения государства.

«Я не говорила, что в 2023 году будет отрицательный дополнительный бюджет. Я думала о бюджете на 2024 год. Если доходы и расходы не совпадают, нужно увеличивать доходы или сокращать расходы», - отметила Каллас.

По ее словам, Партия реформ не отказалась от своего стремления сбалансировать госбюджет за четыре года, но надо учитывать, что выборы завершились, и необходимо формировать коалицию и идти на компромиссы.

«Вот почему я предлагаю начать завтра с обзора финансового состояния государства. Стороны должны иметь четкие рамки», - добавила премьер-министр.

На вопрос, может ли это также привести к увеличению налогов, чего, например, хотела Социал-демократическая партия, Каллас сказала, что не хочет отвечать на этот вопрос, пока не сядет за стол переговоров со своими партнерами.

По предварительным данным Департамента статистики, валовой внутренний продукт (ВВП), характеризующий состояние экономики Эстонии, в 2022 году сократился на 1,3 процента. В четвертом квартале 2022 года ВВП упал на целых 4,1 процента по сравнению с тем же периодом 2021 года, тогда как в четвертом квартале экономический спад стал широкомасштабным, и лишь несколько сфер деятельности показали рост.