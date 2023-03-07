Последняя информация американской разведки показывает, что взрыв газопровода «Северный поток» в сентябре прошлого года в Балтийском море мог быть осуществлен проукраинской группировкой, но нет никаких указаний на то, что эта группа действовала по приказу украинских властей. Об этом сообщает The New York Times.
СМИ: «Северный поток» мог быть взорван сторонниками Украины
По словам официальных лиц США, нет никаких доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его ближайшее окружение были причастны к операции или отдали такой приказ.
По словам источников The New York Times, окончательные выводы пока не сделаны, но «остается открытой возможность, что операцию могли в нарушение принятых правил провести прокси-силы, имевшие связи с украинским правительством или спецслужбами».
Напомним, что в конце сентября 2022 года в Балтийском море произошло несколько взрывов, повредивших оба трубопровода «Северный поток» и вызвавших четыре утечки.
Шведская прокуратура подтвердила, что взрывы на газопроводе «Северный поток» были диверсией, но виновные до сих пор не установлены.
Украина и ее союзники годами выступали против проекта «Северный поток», считая его угрозой национальной безопасности.
Но украинское правительство и военные отрицают свою причастность к диверсии и заявляют, что не знают, кто ее осуществил.
Официальные лица США признали, что до сих пор остается много неизвестного о диверсантах и их принадлежности.
Согласно новому отчету американской разведки, они являются противниками президента России Владимира Путина, но кто конкретно совершал и финансировал диверсию, не уточняется.
Официальные лица США отказались раскрыть характер новой информации или то, как она была получена. Власти также молчат о том, насколько сильны доказательства.
Взрывчатка, вероятно, была заложена опытными водолазами, которые, как предполагалось, не были связаны с военными или разведывательными службами. Но не исключено, что диверсанты ранее прошли специальную подготовку, организованную правительством, заявили представители США.
Официальные лица, проинформированные о последних разведданных, расходятся во мнениях относительно того, какое значение следует придавать этой информации. Все официальные лица говорили со СМИ на условиях анонимности.