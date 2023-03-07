У посетившего оккупированный Донецк Петерсона нельзя забрать гражданство

Коммусаар подчеркнул, что вопросы предоставления и аннулирования гражданства детально регламентированы, и эти решения принимаются «взвешенно, законно и на основе доказательств». Он добавил, что несоответствие законам Эстонии может быть выявлено прокуратурой в ходе следствия.

Представитель прокуратуры Каури Синкявичюс также подтвердил ERR, что пока в деятельности Петерсона не обнаружено нарушений закона.

Юрген Клемм, глава отдела коммуникаций Департамента полиции безопасности, в поле зрения которого находится деятельностью Петерсона, ранее сказал Postimees, что с точки зрения контрразведки они не могут подробно комментировать такую поездку без возбуждения уголовного дела. «Конечно, мы никому не рекомендуем совершать подобную поездку, но выезд на оккупированные территории Украины не является наказуемым», - добавил он.