В Тбилиси протесты против закона «об иноагентах» переросли в столкновения с полицией

В Тбилиси полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона акции протестующих против скандального закона об «иноагентах». В МВД говорят, что акция «приняла насильственный характер».

На кадрах, которые показало грузинское телевидение, видно, как толпа перекрывает проспект Руставели, а полиция использует водометы. Протестующие держат в руках флаги Грузии и Евросоюза.

Как сообщают грузинские СМИ, ранее на прилегающих к парламенту улицах спецназ применил слезоточивый газ.

Данных о пострадавших или задержанных пока нет.

В МВД Грузии заявили, что акция протеста «приняла насильственный характер, участники акции попытались заблокировать один из входов в парламент, имели место акты насилия в отношении сотрудников министерства». Оппозиция утверждает, что протест был мирным.

Протесты Фото: Reuters

Акция протеста у парламента началась после того, как в первом чтении был принят скандальный законопроект, похожий на российский закон об «иностранных агентах».

Сейчас, как сообщают грузинские СМИ, в коридорах парламента «шум и словесная перепалка». Оппозиционные депутаты требуют встречи с его председателем Шалвой Папуашвили .

«Агенты иностранного влияния»