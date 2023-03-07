В Тбилиси полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона акции протестующих против скандального закона «об иноагентах». В МВД говорят, что акция «приняла насильственный характер», пишет Русская служба Би-би-си.
В Тбилиси протесты против закона «об иноагентах» переросли в столкновения с полицией
В Тбилиси полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона акции протестующих против скандального закона об «иноагентах». В МВД говорят, что акция «приняла насильственный характер».
На кадрах, которые показало грузинское телевидение, видно, как толпа перекрывает проспект Руставели, а полиция использует водометы. Протестующие держат в руках флаги Грузии и Евросоюза.
Как сообщают грузинские СМИ, ранее на прилегающих к парламенту улицах спецназ применил слезоточивый газ.
Данных о пострадавших или задержанных пока нет.
В МВД Грузии заявили, что акция протеста «приняла насильственный характер, участники акции попытались заблокировать один из входов в парламент, имели место акты насилия в отношении сотрудников министерства». Оппозиция утверждает, что протест был мирным.
Акция протеста у парламента началась после того, как в первом чтении был принят скандальный законопроект, похожий на российский закон об «иностранных агентах».
Сейчас, как сообщают грузинские СМИ, в коридорах парламента «шум и словесная перепалка». Оппозиционные депутаты требуют встречи с его председателем Шалвой Папуашвили .
«Агенты иностранного влияния»
Инициированный депутатами движения «Сила народа» законопроект предусматривает создание реестра «агентов иностранного влияния». Такими агентам станут некоммерческие организации и СМИ, более 20% годового дохода которых составляет зарубежное финансирование. Это не коснется организаций, основанных административными органами, а также спортивных федераций.
Зарегистрированные в качестве агентов организации должны будут ежегодно подавать финансовую декларацию. Тому, кто попытается уклониться от регистрации в качестве «агента» или не подаст декларацию, будет грозить штраф в размере 25 тысяч лари (около 9,5 тысяч долларов).
Министерство юстиции для выявления «агентов иностранного влияния» и проверки выполнения требований закона получит право проводить мониторинг, а чиновник, уполномоченный проводить такой мониторинг - добывать необходимую информацию, в том числе персональные данные.
«Принятие данного закона значительно повысит качество информированности общества, что поможет людям в принятии правильного решения», - заявил перед внесением законопроекта в парламент депутат Гурам Мачарашвили. Он уверяет, что законопроект в основном скопирован с американского закона и доработан с учетом «лучших практик» демократических стран.
При этом посольство США в Тбилиси назвало сегодня «черным днем для грузинской демократии».
Законопроект может быть изменен во время предстоящих слушаний в парламенте, но, по мнению правозащитников и оппозиционеров, не только принятие, но даже обсуждение подобной инициативы в парламенте бросает тень на декларированный официально, в том числе на уровне конституции, курс на европейскую интеграцию Грузии.