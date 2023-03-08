Поздравлять женщин восьмого марта – характерная постсоветская традиция. Феминистский праздник был государственным в СССР и сохраняет популярность на его бывшей территории. Со временем он поменял свой изначальный смысл на противоположный. Борьба за права женщин обернулась их восхвалением со стороны мужчин. Которым достался милитаристский праздник 23 февраля – видимо, чтоб не обижались.
Восьмое марта ⟩ Ну, девочки, вздрогнем: как праздник женского равноправия превратился в сплошное «муси-пуси»
Женский день называется международным, но официально признан как праздник лишь в России и других посткоммунистических государствах, кроме стран Балтии. Он и появился в Советской России в 1921 году в память о забастовке работниц Петрограда в 1917 году. Увесистым аргументом в пользу международного статуса 8 марта является его празднование в Китае. Правда, там это просто укороченный рабочий день для женщин. Наконец, берлинские феминистки добились того, что с 2019 года это еще и выходной день в столице Германии. Они там известные оригиналы.
Откуда взялась эта дата
Забастовка работниц ткацких фабрик Выборгской стороны в Петрограде проходила 23 февраля 1917 года с требованиями хлеба и мира. Она постепенно переросла в революцию, за которой история закрепила эпитет «Февральская». Однако по григорианскому календарю, который был принят в России уже после большевистской революции, забастовка проходила восьмого марта. Да-да, где 23 февраля, там и восьмое марта!
Нередко упоминается также конференция женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году, где активистка социал-демократической партии Германии Клара Цеткин призвала учредить особый день солидарности женщин, борющихся за свои права. Хотя она никаких дат не называла, в отличие от американской партии социалистов, которая чуть раньше – в 1909 году предложила отмечать День трудящихся женщин в последнее воскресенье февраля.
В этот день годом ранее в Нью-Йорке прошла женская демонстрация, участницы которой требовали сокращения рабочего дня, повышения зарплаты и права голоса на выборах. Именно после этой демонстрации начались дискуссии о Конституции США, завершившиеся в 1920 году принятием так называемой 19-й поправки. Так что 8 марта – это чисто российская история.
См. подробный разбор предыстории праздника здесь.
Скорее всего, 8 марта в левацком раскрепощенном Берлине – не совсем то же самое, что в Москве или, допустим, Таллинне. В Эстонии «гендерные праздники», как их порой называют даже в научных публикациях, официально не отмечаются, но это даже добавляет им некоторой приятной неформальности.
В русскоязычных школах по умолчанию происходит обмен. Сначала девочки чествуют мальчиков со слегка «замятым для ясности» Днем Советской Армии, а через две недели – мальчики девочек с вполне себе легальным женским днем. Все идет своим чередом, бытовой ритуал работает.
Например, восьмого марта 2022 года даже мэр Таллинна на двух языках поздравил с праздником всех женщин города, назвав их «восьмым чудом света». Поздравления одной от гендерной группы другой льются и по-русски, и по-эстонски. Здесь о культурных различиях речи не идет. Восьмое марта по стране – день рекордной прибыли цветочных магазинов. И не только в Ида-Вирумаа иТаллинне.
Можно по-разному относиться к выбору слов и выражений в связи с 8 марта, но для Эстонии этот день остается важным именно в своем постсоветском значении. Все те же букеты и конфеты, ухаживания как мягкие формы абьюза и преувеличенная галантность, балансирующая на грани пьяной матерщины. В «свой день» женщина объективируется мужчинами с особенной силой, что оттеняет ее непростое положение в остальные дни. Непростое в том смысле, что надо и работать, и вести дом, и воспитывать детей. «Все сама», как говорится.
Примечательно, что женщины, привыкшие к этому распределению социальных ролей, искреннее возмущены, если мужчины ослабляют поздравительную хватку. Демонстрационная экономика дарения в светском обществе держится на материальном воплощении амбиций дарителя. Да и общество само приучило женщин к тому, что хотя бы в «их день» они могут «оторваться». От чего? Вовсе не от нормализованного мужского доминирования. Наоборот, «отрываться» значит хотя бы выжать все из унизительной традиции, которую невозможно изменить.
Доминирование можно посчитать
Мужское доминирование выражается, в первую очередь, в «фатальном» неравенстве доходов женщин и мужчин. В 1970-е годы американские экономисты Эдмунд Фелпс и Кеннет Эрроу выдвинули теорию статистической дискриминации. Ее основной тезис гласит, что работодатель готов изначально дискриминировать потенциальных работников, если исходит из того, что они по тем или иным причинам будут плохо работать. Так, женщина якобы «со всей очевидностью» будет тяготеть к семье и детям, а значит, будет работать меньше и хуже. Поэтому ей заведомо предлагается более низкая зарплата по сравнению с мужчинами. Как следствие, женщина действительно работает хуже, а работодатель радостно празднует свою рациональность. Получается порочный круг – один из типичных спутников капиталистического производства.
Подробнее – здесь.
В этом смысле определенный феминистский компонент у постсоветского праздника, конечно, есть. Только он имеет негативное выражение. Попросту говоря, это праздник подчеркнутого неравноправия, которое женщина усиливает эффектным гримом, нарядной одеждой и нередко взвинченным поведением. Мужчинам кажется, что это внешнее выражение счастья по поводу их стараний в единственный день, выделенный под такое дело. Не считая дня рождения, в некоторых партнерствах – дня свадьбы и других личных дат. Все они тоже превращены в ярмарку тщеславия.
Такая деградация праздника солидарности и равноправия объясняется двумя причинами. Во-первых, большевики хоть и провозгласили гендерное равенство, но не смогли повсеместно внедрить его в крестьянской среде. Несмотря на чудовищную убыль населения в сталинскую эпоху, крестьяне в СССР преобладали до 1960-х годов. А это значит, что преобладали традиционные представления о гендерных ролях, которые не изменишь никакими постановлениями.
Во-вторых, массовое обнищание и люмпенизация населения привели к тому, что люди думали главным образом о выживании. Когда жизнь скорее невыносима, для человека очень важны праздники. Не дорогие празднества обеспеченных слоев, а элементарные праздники, когда народ делает, что положено по традиции, а потом расслабляется. Человек ждет просвета, чтобы потом снова нырнуть в тягостную повседневность. В СССР действовал более или менее похожий консенсус.
Старые праздники тоже не удалось вытеснить полностью, только оттеснить на периферию. Там продолжали болтаться и вырождаться остатки христианских традиций вперемешку с языческими. Первомай не отменял, а дополнял Пасху. Эт укрепляло привычку к двойным стандартам. Ноу-хау советского человека – это говорим одно, делаем другое.
Поэтому и Международный женский день восьмое марта мог официально славить бастующих ткачих и товарища Клару Цеткин, но народ приспособил всю эту муть под свои нужды. Мальчики – налево, девочки – направо. А затем – танцуют все!
В советский период эта подмена означала, что идейность чужда человеку, занятому повседневным выживанием. Но рост уровня жизни в последние годы и отдаление от советских привычек приводит к индивидуализации и усложнению развлечений. Современные праздники менее ритуальны, более произвольны и часто заряжены идеологией. Стилизации календарных обрядов, потерявшие прежний смысл - и те окрашиваются в цвета национальных идей, вроде Дня Св. Патрика в Ирландии.
Поэтому «народная» трактовка 8 марта как праздника девочек, принимающих заслуженные поздравления с тем, что они девочки, выглядит несколько архаично. Не пора ли вспомнить истинную подоплеку этого дня и заслуженно поздравлять трудящихся женщин с праздником их солидарности и успехами в борьбе за свои права?