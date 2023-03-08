Восьмое марта ⟩ Ну, девочки, вздрогнем: как праздник женского равноправия превратился в сплошное «муси-пуси»

Женский день называется международным, но официально признан как праздник лишь в России и других посткоммунистических государствах, кроме стран Балтии. Он и появился в Советской России в 1921 году в память о забастовке работниц Петрограда в 1917 году. Увесистым аргументом в пользу международного статуса 8 марта является его празднование в Китае. Правда, там это просто укороченный рабочий день для женщин. Наконец, берлинские феминистки добились того, что с 2019 года это еще и выходной день в столице Германии. Они там известные оригиналы.

Откуда взялась эта дата

Забастовка работниц ткацких фабрик Выборгской стороны в Петрограде проходила 23 февраля 1917 года с требованиями хлеба и мира. Она постепенно переросла в революцию, за которой история закрепила эпитет «Февральская». Однако по григорианскому календарю, который был принят в России уже после большевистской революции, забастовка проходила восьмого марта. Да-да, где 23 февраля, там и восьмое марта!

Демонстрация работниц Петрограда 23 февраля (8 марта) 1917 года. Фото: Wikimedia Commons

Нередко упоминается также конференция женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году, где активистка социал-демократической партии Германии Клара Цеткин призвала учредить особый день солидарности женщин, борющихся за свои права. Хотя она никаких дат не называла, в отличие от американской партии социалистов, которая чуть раньше – в 1909 году предложила отмечать День трудящихся женщин в последнее воскресенье февраля.

В этот день годом ранее в Нью-Йорке прошла женская демонстрация, участницы которой требовали сокращения рабочего дня, повышения зарплаты и права голоса на выборах. Именно после этой демонстрации начались дискуссии о Конституции США, завершившиеся в 1920 году принятием так называемой 19-й поправки. Так что 8 марта – это чисто российская история.

См. подробный разбор предыстории праздника здесь.