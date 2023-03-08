Боррель: закон Грузии об «иноагентах» не отвечает нормам ЕС

Законопроект об «иностранном влиянии», принятый парламентом Грузии в первом чтении, несовместим с ценностями и стандартами ЕС, что противоречит заявленной Тбилиси цели по вступлению в Европейский Союз. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, опубликованном во вторник, 7 марта.

«Законопроект в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающий эффект на гражданское общество и средства массовой информации с отрицательными последствиями для многих грузин, получающих выгоду от их работы», - указал Боррель, отметив, что окончательное принятие документа «может иметь серьезные последствия» для отношений Грузии и ЕС.

Глава европейской дипломатии призвал Тбилиси поддержать приверженность демократии, верховенству закона и правам человека, а также напомнил о праве людей на мирный протест.

Президент Грузии поддержала протестующих против нового законопроекта

Ранее в этот же день в Тбилиси прошла масштабная акция протеста на фоне принятия законопроекта об «иноагентах» в первом чтении. На площади перед парламентом собрались несколько тысяч человек. Для разгона участников митинга грузинский спецназ применил слезоточивый газ и водометы.

Министерство внутренних дел Грузии опубликовало заявление, в котором утверждает, что акция протеста приняла насильственный характер, а ее участники применяли против полицейских «различные предметы, в том числе легковоспламеняющиеся». По данным ведомства, в ходе акции пострадали как ее участники, так и сотрудники правоохранительных органов.