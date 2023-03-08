Эксперты: в ближайшее время Euribor может превысить 5%

По словам экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, рынки ожидают, что Euribor в ближайшие месяцы вырастет: «В настоящее время рыночные ожидания показывают, что Euribor может вырасти до 4% к концу лета, но эти ожидания не всегда были самым точным прогнозом. В последнее время ожидания скорее недооценивали рост ставки. Наиболее правильно оценивать рост [ставок] с учетом темпов замедления инфляции, от этого будет зависеть, как центральные банки будут повышать свои процентные ставки».

«Если посмотреть, что на самом деле думают рынки, то это около 4% осенью, но инфляция, особенно базовая инфляция, была явно выше ожиданий и остается выше ожиданий, а это означает, что процентные ставки, вероятно, будут повышаться больше, чем ожидалось, и будут оставаться выше дольше, чем ожидалось, и это означает, что можно начинать считаться с возможностью роста Euribor до 5%», – считает Пеэтера Коппель из банка SEB.

«Исторически ставке Euribor случалось превышать 5%. Это было около 20 лет назад, и 15 лет назад тоже на несколько месяцев, и [сейчас] остается до этого уровня совсем немного», – сказал финансовый директор банка Coop Пааво Труу.