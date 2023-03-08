Где деньги, Лебовски? ⟩ Департамент заверяет: для беспокойства нет причин

«Темпы возвратов почти один к одному сопоставимы с прошлым годом: если в этом году мы сделали 140 456 возмещений в течение первых пяти дней с начала возврата, то в прошлом году за первые пять дней было осуществлено 140 637 возмещений», - объяснила специалист по связям с общественностью MTA Керту Лаадога.

По ее словам, разница скорее в восприятии, потому как в прошлом году процедуру возврата начали 25 февраля, а в этом году - 28 февраля.

Кроме того, в этом году количество деклараций, поданных к дате начала возврата переплаченного налога, было значительно выше, так как система открылась немного раньше, и люди очень хотели сразу же подать свои декларации.

Не имеет значения, когда человек подал декларацию на возврат переплаченного подоходного налога. Декларацию можно подавать с 15 февраля по 2 мая. Возврат переплаченного подоходного налога начался 28 февраля. Возврат средств тем, кто подал декларацию на бумаге, начнется в середине марта.

На состояние вечера 7 марта переплаченный подоходный налог в размере 58 741 605 евро был возвращен 140 456 лицам. На основании поданных в настоящее время деклараций еще 181 646 615 евро должны быть возвращены. Переплаченный подоходный налог будет возвращен на банковский счет, указанный в декларации, не позднее 2 октября 2023 года.