По мнению политолога Тартуского университета Мартина Мёльдера, исходя из парламентской математики маловероятно, что формируемая в настоящее время правительственная коалиция Партии реформ, «Ээсти200» и Социал-демократической партии (СДПЭ) продержится четыре года до следующих выборов.
Политолог: коалиция Партии реформ с «Ээсти 200» и соцдемами вряд ли продержится четыре года
«Учитывая, сколько других возможностей у Партии реформ сформировать правительство в этом парламенте, – эта [формируемая сейчас коалиция] является [лишь] одной из четырех возможностей сформировать правительство, – и учитывая, насколько сильны ее позиции в настоящее время, я не думаю, что это правительство продержится четыре года», – сказал Мёльдер в среду в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio.
По его мнению, совершенно понятен вероятный отказ Партии реформ делить министерские посты в правительстве поровну между тремя партиями, что уже дала понять лидер Партии реформ Кая Каллас.
«В каком-то смысле мы вернулись в 2007-2015 годы, когда Партия реформ доминировала и без нее не было вариантов коалиции. Это означает, что они единолично могут устанавливать правила игры, и, конечно, они будут делать это в первую очередь в своих интересах - чем больше у тебя министерских постов, тем лучше», – сказал Мёльдер.