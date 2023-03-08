Политолог: коалиция Партии реформ с «Ээсти 200» и соцдемами вряд ли продержится четыре года

«Учитывая, сколько других возможностей у Партии реформ сформировать правительство в этом парламенте, – эта [формируемая сейчас коалиция] является [лишь] одной из четырех возможностей сформировать правительство, – и учитывая, насколько сильны ее позиции в настоящее время, я не думаю, что это правительство продержится четыре года», – сказал Мёльдер в среду в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio.

По его мнению, совершенно понятен вероятный отказ Партии реформ делить министерские посты в правительстве поровну между тремя партиями, что уже дала понять лидер Партии реформ Кая Каллас.