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Попавшим в скандал братьям Бе из-за недовольства конкурентов пришлось изменить планы

rus.postimees.ee
Попавшим в скандал братьям Бе из-за недовольства конкурентов пришлось изменить планы
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Братья Бе сразу после финиша гонки.
Братья Бе сразу после финиша гонки. Фото: Martin Divisek

Этап Кубка мира по биатлону продолжится на этой неделе в шведском Эстерсунде, куда спортсмены и персонал прибыли на специальном чартерном рейсе, заказанном Международной федерацией биатлона (IBU). Этим же рейсом хотели поначалу вылететь и зараженные коронавирусом братья Йоханнес Тиннес и Тарьей Бе.

После двойной победы в пасьюте братья сообщили, что накануне соревнования сдали положительную пробу на коронавирусную инфекцию. Однако менеджер норвежской сборной по биатлону Пер Ане Ботнан в воскресенье сообщил, что они полетят из Чехии тем же самолетом, что и другие спортсмены.

Однако против этого выступило несколько конкурентов.

«По-моему, это неправильно. Другие могут заболеть, это не секрет. Если бы я заболел, я бы поехал машиной. Я бы не поднялся на борт самолета», - сказал, например, немецкий спортсмен Бенедикт Долл.

В воскресенье вечером Норвежская федерация биатлона сообщила, что Тиннес и Тарьей Бе изменили планы.

«Они вылетят из Праги обычным рейсом и будут готовиться к последним соревнованиям сезона дома», - сказано в сообщении.

Хотя, по мнению конкурентов, план Бе был безответственным, Ботнан их защитил.

«Наши врачи сказали, что безопаснее всего вообще воспользоваться самолетом, потому что там постоянно меняется воздух. И мы там находимся в масках», — пояснил он.

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