Попавшим в скандал братьям Бе из-за недовольства конкурентов пришлось изменить планы

После двойной победы в пасьюте братья сообщили, что накануне соревнования сдали положительную пробу на коронавирусную инфекцию. Однако менеджер норвежской сборной по биатлону Пер Ане Ботнан в воскресенье сообщил, что они полетят из Чехии тем же самолетом, что и другие спортсмены.

Однако против этого выступило несколько конкурентов.

«По-моему, это неправильно. Другие могут заболеть, это не секрет. Если бы я заболел, я бы поехал машиной. Я бы не поднялся на борт самолета», - сказал, например, немецкий спортсмен Бенедикт Долл.

В воскресенье вечером Норвежская федерация биатлона сообщила, что Тиннес и Тарьей Бе изменили планы.

«Они вылетят из Праги обычным рейсом и будут готовиться к последним соревнованиям сезона дома», - сказано в сообщении.

Хотя, по мнению конкурентов, план Бе был безответственным, Ботнан их защитил.