Эксперт: что произойдет с жилищным кредитом в случае смерти заемщика

Чтобы выяснить, кто именно является наследниками, необходимо обратиться к нотариусу, который проведет необходимую процедуру. Если имеющее право на наследование лицо желает отказаться от наследства, оно должно подать нотариусу соответствующее заявление. Срок для отказа от наследства ограничен – это можно сделать в течение трех месяцев с момента, когда наследник узнает о смерти наследодателя и о своем праве на наследство. Если наследник не знал, что он имеет право на наследство, исчисление срока начинается с момента направления ему нотариусом уведомления об этом.

Если лицо вовремя не отказывается от наследства, оно считается принявшим наследство. К наследникам, принявшим наследство, переходят все права и обязанности наследодателя, в том числе обязательства, связанные с возвратом банковских кредитов. Нотариус подробно разъясняет последствия и действия, связанные с принятием или отказом от наследства.

При наличии связанного с наследственным имуществом банковского кредита рекомендуем потенциальным наследникам как можно скорее обратиться в банк, выдавший кредит. Если банк узнает о смерти заемщика до того, как наследники обратились в банк, представитель банка также приложит усилия, чтобы связаться с возможными наследниками и договориться о том, как, в каком размере и будут ли вообще производиться выплаты по кредиту до выдачи свидетельства о праве на наследство.