Зима принесла головную боль: матчи Премиум-лиги переносятся один за другим

Эстонский футбольный союз (ЭФС) сообщил на своем сайте, что матч между «Таммекой» и «Калевом», который должен был начаться во вторник в 20:00 в Тарту, отменен.

«С переносом игры согласились все: и судьи, и организатор, и обе команды. Подогрев площадки работает и большая часть стадиона в хорошем состоянии, но по краям образовался тонкий слой льда. Из-за этого было разумно отложить матч. Новую дату игры мы сообщим при первой возможности», - сообщает ЭФС.

Чуть позже поступило сообщение, что из-за замерзшего стадиона переносится и матч «Пайде» и «Левадии», который был назначен на среду, 8 марта.