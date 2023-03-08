Зима принесла головную боль: матчи Премиум-лиги переносятся один за другим

Накануне в Премиум-лиге должен был состояться матч между тартуской «Таммекой» и таллиннским «Калевом», но из-за плохого состояния стадиона встречу перенесли. Также перенесен назначенный на сегодня матч между «Пайде» и столичной «Левадией».
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Эстонский футбольный союз (ЭФС) сообщил на своем сайте, что матч между «Таммекой» и «Калевом», который должен был начаться во вторник в 20:00 в Тарту, отменен.
«С переносом игры согласились все: и судьи, и организатор, и обе команды. Подогрев площадки работает и большая часть стадиона в хорошем состоянии, но по краям образовался тонкий слой льда. Из-за этого было разумно отложить матч. Новую дату игры мы сообщим при первой возможности», - сообщает ЭФС.
Чуть позже поступило сообщение, что из-за замерзшего стадиона переносится и матч «Пайде» и «Левадии», который был назначен на среду, 8 марта.
Тем самым у «Таммеки» отменены две игры, которые планировалось в этом сезоне сыграть в Премиум-лиге. И если сейчас игра отменена из-за обледеневшего стадиона, то в прошлый раз матч с командой Курессааре был отменен из-за шторма.