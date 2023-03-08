Информационный ракурс ожиданий от хода военных действий в Украине неожиданно сменился. Если еще месяц назад все ждали наступления России, то сейчас и россияне, и украинцы говорят уже исключительно о предстоящем контрнаступлении ВСУ, пишет из Киева журналист Сергей Гармаш.
Штурм позиций ВСУ россиянам удается, они хотят заморозки войны. Деоккупация Крыма все ближе
«Идти на штурм больше некому»
Пожалуй, впервые с начала войны в российских СМИ и блогосфере оккупированного Донбасса открыто заговорили о необходимости заморозки войны. «Если есть политическая возможность, не ущемляя интересы России, русского народа, вооруженный конфликт прекратить и подморозить, то это нужно сделать. Если кто-то считает по-другому, пусть приезжает сюда, воюет дальше», - сказал радио «Комсомольская правда» российский пропагандист Дмитрий Стешин, давая интервью в Донецке. «Есть те, кто считает, что нужно давить до конца. Но давайте без ханжества, мы же видим по конфигурации линии фронта и по ходу боевых действий, что у нас на данный момент особо давить не получается», - продолжил Стешин.
Эти тезисы тут же массово подхватили местные военные блогеры. «Высокий боевой дух легко иметь, когда вы идете вперед. Когда вы 10-й раз штурмуете один и тот же укреп и все те, с кем ты начинал службу, лежат разорванные на куски возле этой проклятой "зеленки", то боевой дух у любого подразделения пропадет» - написал «военкор» Владлен Татарский:
«Идти на штурм больше некому. Кадровые части Корпусов закончились давно. Закончились уже и мобилизованные в ЛДНР, а война не закончилась. В бой идти предстоит оренбургским, пермским, иркутским и т.д. мужикам. Мотив есть не у всех», - объяснил он причину неудач россиян на Донбассе.
Свои штрихи в описание ситуации внес и основатель (в 2014 году - еще сепаратистского) батальона «Восток» Александр Ходаковский. В своем Telegram-канале он заявил о «снарядном голоде», который не позволяет уничтожить все живое на «освобождаемых» территориях, прежде чем туда двинется пехота.
В этой ситуации он тоже предлагает заморозить боевые действия. «Да все нормально с танками и прочим - просто условия их применения нужно готовить глубокой и интенсивной артподготовкой и последующим сопровождением. Вот почему столько внимания к нашей артиллерии и ее работе. А если нет снарядов или состояние артиллерии не позволяет так вспахивать оборону, как нужно? Не наступать там, где артиллерия не отработала эффективно! Еще раз: не наступать! Ничья медаль или звезда на погонах не стоит понесенных потерь», - пишет Ходаковский.
Однако, россияне упорно продолжают наступать, неся колоссальные потери и под Бахмутом, и под Угледаром. Кто-то ищет в этом хитрости военной тактики или политическую подоплеку, но, оказывается, это всего лишь результат конкуренции и интриг среди самих россиян.
«Стоять в обороне - это вроде как отдавать инициативу противнику. Выглядит это со стороны некинематографично, а тут еще успехи на отдельных участках "частников", обильно сопровождаемые в эфире обвинениями разного рода в адрес военного начальства... Как тут не наступать? Вот и наступаем, как наступаем», - пояснил Ходаковский.
Но не только военные разочарованы ходом «освобождения» Россией украинского Донбасса. Местные пенсионеры - вот главный двигатель «русской весны» и почва для продвижения «русского мира» в Донецкой и Луганской областях. Они переживают экзистенциальный шок.
Вторым по силе стимулом их любви к России после воспоминаний о колбасе «по два двадцать» было ожидание российских пенсий. Их ждали с 1 января, потом с 1 марта, но теперь объявлено, что оформление и перерасчет пенсий по российским стандартам полагается только тем, у кого российские паспорта да к тому же с российской регистрацией. Об этом говорится в разъяснении, так называемого «республиканского пенсионного фонда».
Большинство обладателей российских паспортов получали их еще до аннексии и «признания» Россией «ДНР»/«ЛНР», то российской регистрации в них, естественно, нет. Таких паспортов только в «ДНР» около 470 тысяч. Конечно, не все их обладатели – пенсионеры, но многие. Паспорта самих непризнанных республик для пенсионных фондов - не документ. Таким образом, подавляющее большинство донецких и луганских пенсионеров ожидают ночевки в многосуточных очередях под миграционными службами и 10 тысяч рублей «пособия» от «республик». Кстати, украинские пенсии этим людям продолжают начислять на их банковские карты, но доступа к деньгам пенсионеры не имеют из-за блокировки россиянами на оккупированных территориях украинских мобильных операторов и невозможности выехать в Украину для верификации.
Что это было?
Многие в Украине так и не поняли, как относиться к шумной истории с «брянскими диверсантами». 2 марта некие люди, которые позже определили себя как бойцы «Русского добровольческого корпуса», вошли на территорию Брянской области России и сняли видео с призывом бороться с путинским режимом.
Российские государственные СМИ заявили об атаке украинской диверсионной группы на два села на границе с Черниговской областью Украины. В сообщениях шла речь о перестрелках, о взятии заложников и даже о гибели мирных жителей. В ФСБ заявили, что на территорию России якобы зашли украинские националисты, а президент Путин назвал события в Брянской области терактом и пообещал дожать их. В Госдуме зазвучали призывы сменить статус СВО и объявить Украине войну. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов и Рамзан Кадыров призвали Кремль провести ответные операции на территории Украины.
Местные российские власти сначала опровергли эту информацию, а потом тему заложников и убитых замяли. «Распятых мальчиков» российским телезрителям в этот раз не подали. В свою очередь Украина в лице Генштаба, ГУР Минобороны и Офиса президента опровергли причастность украинских бойцов к этим событиям.
Поскольку единственным публичным отражением некоей акции стало видео двух странно одетых людей, которые «взяли на себя ответственность», то многим в Украине она показалась абсурдной. Многие обратили внимание, что для пробиравшихся по распутице диверсантов эти двое выглядят подозрительно чистенькими. Даже обувь чистая после выхода из леса! Соответственно, в эту версию не поверили и по традиции назвали российской провокацией. Соцсети отреагировали многочисленными мэмами. В общем, и сама акция и реакция на нее обеих сторон были настолько противоречивыми, что многие так и не поняли, что это было и зачем.
Стратегия освобождения Крыма меняется
Третьего марта секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Украина изменит свою Стратегию освобождения Крыма. Речь о документе, который был принят в марте 2021 года и предусматривал политико-дипломатический путь деоккупации полуострова. Данилов не сказал, в чем будут заключаться эти изменения, но очевидно, что «с учетом тех обстоятельств, которые происходят сегодня на территории нашей страны», речь о возможности военного освобождения.
Советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров в интервью немецкому журналу Spiegel допустил переговоры Киева и Москвы после деоккупации Запорожской и Херсонской областей. «Это регионы, имеющие выход к Азовскому морю и граничащие с Крымом. Россия потеряет сухопутный коридор. Сам Крым тоже окажется под угрозой. Важен и север Луганской области. Контрнаступление там усложнит контроль над оккупированными территориями Донбасса. Война переместится в границы РФ. Россияне пытаются не допустить этого всеми силами», - сказал генерал.
Ранее замглавы ГУР Вадим Скибицкий в интервью немецким журналистам тоже говорил, что стратегической целью весеннего контрнаступления ВСУ будет попытка «вбить клин в российский фронт на юге - между Крымом и материковой частью России».
К этой угрозе особенно серьезно стали относиться в Крыму как раз после вылазки бойцов РДК в Брянскую область. Еще больше жару добавил глава ЧВК «Вагнер» Пригожин, который заявил, что если его «оркестранты» не захватят Бахмут и уйдут оттуда, то «фронт посыпется до российских границ, может быть и дальше посыпется» (орфография цитат сохранена - авт.). В этом случае он спрогнозировал прорыв ВСУ в Луганской области и выход на территорию РФ.
«Дальше упал Крым там, я не знаю, много еще всяких катаклизмов», - пугает Пригожин. Очевидно, что такими прогнозами он шантажирует Генштаб России, который сократил поставки снарядов «вагнеровцам» до тех же норм, которыми воюют и сами российские военные. Поскольку руководитель оккупированного Крыма Аксенов в конфликте «Вагнера» и региональных элит занимает как раз сторону Пригожина, то усиленное строительство оборонных сооружений и создание «добровольных дружин» на полуострове не добавило покоя пророссийски настроенным крымчанам.
Перспектива освобождения Крыма ВСУ стала казаться еще более реальной после того, как гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий 4 марта подписал «указ» об определении Мелитополя, как «административно-политического центра области». Этим он практически признал нереалистичность захвата Запорожья россиянами. Стратегию деоккупации Крыма пишут уже не политики, а сама война.
Справка
Сергей Гармаш — украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
- редактором Енакиевского городского радио (1993—1996);
- корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996—2004);
- корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001—2003).
- С 2002 года — главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
- В мае 2014 года переехал в Киев.
- С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
- Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.