Штурм позиций ВСУ россиянам удается, они хотят заморозки войны. Деоккупация Крыма все ближе

В этой ситуации он тоже предлагает заморозить боевые действия. «Да все нормально с танками и прочим - просто условия их применения нужно готовить глубокой и интенсивной артподготовкой и последующим сопровождением. Вот почему столько внимания к нашей артиллерии и ее работе. А если нет снарядов или состояние артиллерии не позволяет так вспахивать оборону, как нужно? Не наступать там, где артиллерия не отработала эффективно! Еще раз: не наступать! Ничья медаль или звезда на погонах не стоит понесенных потерь», - пишет Ходаковский.

Однако, россияне упорно продолжают наступать, неся колоссальные потери и под Бахмутом, и под Угледаром. Кто-то ищет в этом хитрости военной тактики или политическую подоплеку, но, оказывается, это всего лишь результат конкуренции и интриг среди самих россиян.

«Стоять в обороне - это вроде как отдавать инициативу противнику. Выглядит это со стороны некинематографично, а тут еще успехи на отдельных участках "частников", обильно сопровождаемые в эфире обвинениями разного рода в адрес военного начальства... Как тут не наступать? Вот и наступаем, как наступаем», - пояснил Ходаковский.

Но не только военные разочарованы ходом «освобождения» Россией украинского Донбасса. Местные пенсионеры - вот главный двигатель «русской весны» и почва для продвижения «русского мира» в Донецкой и Луганской областях. Они переживают экзистенциальный шок.