Беспорядки на золотом руднике в Африке, который контролирует Москва

Причиной беспорядков послужила борьба за лидерство в существующем на руднике профсоюзе, заявили в МИД РФ.



«Опасаясь смещения, руководитель профсоюзной организации вывел на улицу своих сторонников, которые сразу перешли к насильственным действиям – блокировке рудника, перекрытию дорог и недопущению работников на предприятие, порче имущества компании. Все это нарушило текущую работу, поставило под угрозу безопасность сотрудников, в числе которых 60 иностранных граждан, среди них 13 россиян», - утверждают в ведомстве главы путинской дипломатии Сергея Лаврова.

Дипломаты Москвы уточняют, что «ситуацию удалось частично успокоить» после вмешательства гвинейского руководства, к которому обратилось российское посольство в столице Гвинеи – Конакри.

«Разблокированы забаррикадированные зачинщиками беспорядков дороги в поселке Леро, где проживает около 80% сотрудников рудника, что позволило возобновить его ритмичную работу», - уточнили в МИД России.

После инцидента в МИД РФ был вызван посол Гвинейской Республики в России Ньякой Хаба, который заверил подчиненных Лаврова, что власти его страны «предпринимают все необходимые меры для разрешения конфликта и обеспечения дальнейшей бесперебойной работы компании "Нордголд" на гвинейской земле».