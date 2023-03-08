На крупном месторождении золота в африканской Гвинее, которое контролируется российской компанией «Нордголд», вспыхнули беспорядки. На руднике Lefa, который только в 2022 году дал восемь тонн золота, возникла угроза безопасности сотрудникам и имуществу компании из РФ.
Беспорядки на золотом руднике в Африке, который контролирует Москва
Причиной беспорядков послужила борьба за лидерство в существующем на руднике профсоюзе, заявили в МИД РФ.
«Опасаясь смещения, руководитель профсоюзной организации вывел на улицу своих сторонников, которые сразу перешли к насильственным действиям – блокировке рудника, перекрытию дорог и недопущению работников на предприятие, порче имущества компании. Все это нарушило текущую работу, поставило под угрозу безопасность сотрудников, в числе которых 60 иностранных граждан, среди них 13 россиян», - утверждают в ведомстве главы путинской дипломатии Сергея Лаврова.
Дипломаты Москвы уточняют, что «ситуацию удалось частично успокоить» после вмешательства гвинейского руководства, к которому обратилось российское посольство в столице Гвинеи – Конакри.
«Разблокированы забаррикадированные зачинщиками беспорядков дороги в поселке Леро, где проживает около 80% сотрудников рудника, что позволило возобновить его ритмичную работу», - уточнили в МИД России.
После инцидента в МИД РФ был вызван посол Гвинейской Республики в России Ньякой Хаба, который заверил подчиненных Лаврова, что власти его страны «предпринимают все необходимые меры для разрешения конфликта и обеспечения дальнейшей бесперебойной работы компании "Нордголд" на гвинейской земле».
Компания «Нордголд» была создана в 2007 году российской сталелитейной компанией «Северсталь» (владелец миллиардер Алексей Мордашов – прим.ред.), которая контролирует один из крупнейших российских металлургических комбинатов РФ – Череповецкий.
«Нордголд» контролирует четыре рудника в Африке (три в Буркина-Фасо и один в Гвинее), четыре рудника в РФ и один в Казахстане. Сама компания называет себя – «ведущим международным производителем золота». Однако этой компании нет в топ-10 мировых производителей золота. Среди российских компаний в 2021 году «Нордголд» была на третьем месте.