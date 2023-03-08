Финансовая паника 2023: из-за роста Euribor люди стали массово забирать деньги из банков Эстонии

Слово Euribor держит эстонцев в страхе с лета прошлого года. Процент, добавляемый к большинству банковских кредитов, по сути означает, что люди в одночасье стали должны платить банку больше денег.
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На рынке жилищного кредитования это привело к большому количеству изъятых сбережений из банков: люди ищут, кто готов предложить им более выгодную сделку. Однако, судя по тому, что сообщают банки, создается впечатление, что якобы для людей процентная ставка совершенно не имеет значения.