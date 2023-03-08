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Финансовая паника 2023: из-за роста Euribor люди стали массово забирать деньги из банков Эстонии

Лийна Лакс
Финансовая паника 2023: из-за роста Euribor люди стали массово забирать деньги из банков Эстонии
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Повышение Euribor стало причиной внезапного роста расходов: каждый месяц банк забирал из карманов людей на сотни евро больше денег.
Повышение Euribor стало причиной внезапного роста расходов: каждый месяц банк забирал из карманов людей на сотни евро больше денег. Фото: Toomas Huik

Слово Euribor держит эстонцев в страхе с лета прошлого года. Процент, добавляемый к большинству банковских кредитов, по сути означает, что люди в одночасье стали должны платить банку больше денег.

На рынке жилищного кредитования это привело к большому количеству изъятых сбережений из банков: люди ищут, кто готов предложить им более выгодную сделку. Однако, судя по тому, что сообщают банки, создается впечатление, что якобы для людей процентная ставка совершенно не имеет значения.

Хотя ни один банк не хочет говорить о финансовой панике как таковой, обсуждения в финансовых группах Эстонии показывают, что людей интересует только одно: как они могут платить меньше за свой внезапно подорожавший кредит на жилье? Шестимесячный Euribor уже достиг 3,4 процента, и финансовые эксперты предупреждают, что к осени он может достичь пяти процентов. Поскольку банковский процент состоит из двух частей - процент, начисляемый банком, плюс шестимесячный Euribor, - люди используют две стратегии, чтобы уменьшить выплаты по ипотеке.

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