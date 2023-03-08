Полезно: как хранить вещи правильно, чтобы не тратить время на поиски

«Создание системы поддержания порядка в доме должно основываться на трех принципах: простоте, логичности и доступности. Эти три ключевых слова дают наилучшие результаты при поиске решений для поддержания порядка в доме — ничто не забывается и всегда есть четкий обзор нужных вещей», - говорит Марие Пяркма, консультант KonMari по японскому методу поддержания порядка в доме.

Порядок экономит деньги

Если не покупать ненужное, остается больше места для важных вещей. «Порядок в гардеробной помогает сэкономить деньги. Зная, что у вас есть в шкафу, и держа вещи на виду, вы сможете избежать ненужных расходов», - объясняет Пяркма. Чтобы по утрам стресса и беспокойства по поводу выбора одежды стало меньше, нужно найти подходящую для вас систему хранения вещей.

Фото: Ikea

Одно из простых решений для организации пространства: хранить все вещи, принадлежащие к одной категории, в одном месте. «Например, держите обувь в одном определенном шкафу или канцелярские принадлежности только в одном ящике. Таким образом, у вас всегда есть обзор того, сколько вещей одной категории имеется дома, и вы снижаете риск покупки большего количества вещей», - отметила Пяркма.

Храним вещи правильно