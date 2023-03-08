Исследование показало, что мы тратим в среднем 6,5 месяцев своей жизни на поиски потерянных дома вещей. Специалисты по уборке уверены, что это время можно было бы провести гораздо лучше. Эксперты делятся советами, как сэкономить деньги и время и улучшить психическое здоровье, поддерживая порядок в доме.
Полезно: как хранить вещи правильно, чтобы не тратить время на поиски
«Создание системы поддержания порядка в доме должно основываться на трех принципах: простоте, логичности и доступности. Эти три ключевых слова дают наилучшие результаты при поиске решений для поддержания порядка в доме — ничто не забывается и всегда есть четкий обзор нужных вещей», - говорит Марие Пяркма, консультант KonMari по японскому методу поддержания порядка в доме.
Порядок экономит деньги
Если не покупать ненужное, остается больше места для важных вещей. «Порядок в гардеробной помогает сэкономить деньги. Зная, что у вас есть в шкафу, и держа вещи на виду, вы сможете избежать ненужных расходов», - объясняет Пяркма. Чтобы по утрам стресса и беспокойства по поводу выбора одежды стало меньше, нужно найти подходящую для вас систему хранения вещей.
Одно из простых решений для организации пространства: хранить все вещи, принадлежащие к одной категории, в одном месте. «Например, держите обувь в одном определенном шкафу или канцелярские принадлежности только в одном ящике. Таким образом, у вас всегда есть обзор того, сколько вещей одной категории имеется дома, и вы снижаете риск покупки большего количества вещей», - отметила Пяркма.
Храним вещи правильно
Правильные решения для хранения вещей в доме помогают найти место для всего. «Когда дело доходит до хранения одежды, универсального решения не существует. Важно адаптировать свою гардеробную таким образом, чтобы вы всегда могли держать свою одежду на видном месте. Одним из решений являются, например, ящики, в которых предметы одежды лежат вертикально, чтобы их было легко достать. Ящики для хранения хороши как для носков, так и сезонной одежды», - сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии. Различные аксессуары для хранения стоят всего несколько евро, но значительно повышают функциональность гардеробной.
По словам Кастро, неплохо хранить те вещи, которыми вы пользуетесь реже, в менее заметных местах, например, сезонную одежду и постельное белье можно хранить в специальных сумках под кроватью.
«Во время посещений разных домов мы увидели, что у многих людей вещи хранятся в неподходящих местах. Рекомендуется всегда держать под рукой часто используемые предметы, размещая их на передних полках или в выдвижных ящиках. В то же время сезонные или малоиспользуемые предметы можно хранить под кроватью или на более высоких полках. Подходящие решения для хранения найти не очень трудно»,- сказал Кастро. Он также рекомендует с приходом нового сезона поставить в календаре дату, когда вы переберете всю свою одежду, чтобы решить, что оставить, а что больше вам не нужно.