Эстонская женщина – какая она?

Согласно данным последней переписи населения, по состоянию на 31.12.2021 средний возраст эстонской женщины составляет 44,8 года.

Среднестатистическая эстонская женщина на пять лет старше среднестатистического эстонского мужчины. Разница объясняется тем, что продолжительность жизни женщин больше.

Женщин больше, чем мужчин - в Эстонии проживает 698 398 женщин и 633 426 мужчин.

Женщины составляют 52,4% населения, но они неравномерно распределены по возрастным группам. Напротив, среди молодого населения мужчин больше, чем женщин. Преобладание женщин наблюдается с 51 года.

42,5% женщин имеют высшее образование.

Среди лиц в возрасте 15 лет и старше на одну женщину приходится в среднем 1,55 ребенка.

35,6% взрослых женщин состоят в браке.