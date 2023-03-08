По случаю отмечаемого сегодня женского дня Кристьян Эрик Лойк, старший аналитик Департамента статистики, проанализировал, что показывают данные переписи населения о среднестатистической эстонской женщине.
Эстонская женщина – какая она?
Согласно данным последней переписи населения, по состоянию на 31.12.2021 средний возраст эстонской женщины составляет 44,8 года.
Среднестатистическая эстонская женщина на пять лет старше среднестатистического эстонского мужчины. Разница объясняется тем, что продолжительность жизни женщин больше.
Женщин больше, чем мужчин - в Эстонии проживает 698 398 женщин и 633 426 мужчин.
Женщины составляют 52,4% населения, но они неравномерно распределены по возрастным группам. Напротив, среди молодого населения мужчин больше, чем женщин. Преобладание женщин наблюдается с 51 года.
42,5% женщин имеют высшее образование.
Среди лиц в возрасте 15 лет и старше на одну женщину приходится в среднем 1,55 ребенка.
35,6% взрослых женщин состоят в браке.
Ольга, Ирина, Елена и Светлана - самые распространенные имена женщин, проживающих в Эстонии, их насчитывается более 10 000 (по состоянию на 1 января этого года).