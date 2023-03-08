В Таллинне появится общежитие за восемь миллионов евро

«Этот проект делает особенным то, что в здании когда-то располагался Таллиннский завод аудиокассет, и, хотя все помещения будут иметь отличный современный интерьер, при реконструкции также будут использованы стильные элементы, отдающие дань уважения истории здания», — прокомментировал руководитель 1Partner Ehitus Юллар Хинно, по словам которого, многолетний опыт заказчика в строительстве данного типа зданий, без сомнения, будет полезен при проектировании и производстве строительных работ.

«В бывшем здании Таллиннского завода аудиокассет мы создаем самое современное и стильное общежитие в Таллинне, которое будет вне конкуренции», — сказал исполнительный директор Larsen Прийт Варе и подчеркнул, что Larsen создает комплексную жилую среду, в которой, помимо полностью меблированных комнат, есть, например, просторные помещения общего пользования, а также предусмотрено круглосуточное обслуживание клиентов.