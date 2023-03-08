Чешские биатлонистки Габриэла Сукалова, Йитка Ландова, Вероника Виткова и Ева Пушкарчикова наконец-то получили свои бронзовые медали, которые они завоевали в эстафетной гонке на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
Несправедливо оставшиеся без медалей спортсменки получили свои награды спустя шесть лет
Несправедливо оставшиеся без медалей спортсменки получили свои награды спустя шесть лет
Чешская четвертка в эстафете 4х6 км тогда заняла четвертое место, но в 2017 году за употребление допинга была дисквалифицирована российская команда (девушки заняли второе место).
Из-за этого Норвегия поднялась на второе место, Чехия стала третьей. Причем чешкам после коррекции результатов пришлось шесть лет ждать своих медалей.
Наконец это время наступило и на домашнем этапе Кубка мира в Ново-Место они наконец получили свои награды.
🥉🥉🥉🥉— BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) March 4, 2023
9 years later. This is how much it means. 💙#biathlon | #nmnm23| @ceskybiatlon pic.twitter.com/AmUlExbOM3
Ключевые слова