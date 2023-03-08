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Несправедливо оставшиеся без медалей спортсменки получили свои награды спустя шесть лет

rus.postimees.ee
Несправедливо оставшиеся без медалей спортсменки получили свои награды спустя шесть лет
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Фото: Kuvatõmmis videost

Чешские биатлонистки Габриэла Сукалова, Йитка Ландова, Вероника Виткова и Ева Пушкарчикова наконец-то получили свои бронзовые медали, которые они завоевали в эстафетной гонке на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Чешская четвертка в эстафете 4х6 км тогда заняла четвертое место, но в 2017 году за употребление допинга была дисквалифицирована российская команда (девушки заняли второе место).

Из-за этого Норвегия поднялась на второе место, Чехия стала третьей. Причем чешкам после коррекции результатов пришлось шесть лет ждать своих медалей.

Наконец это время наступило и на домашнем этапе Кубка мира в Ново-Место они наконец получили свои награды.

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