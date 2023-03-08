Несправедливо оставшиеся без медалей спортсменки получили свои награды спустя шесть лет

Чешская четвертка в эстафете 4х6 км тогда заняла четвертое место, но в 2017 году за употребление допинга была дисквалифицирована российская команда (девушки заняли второе место).

Из-за этого Норвегия поднялась на второе место, Чехия стала третьей. Причем чешкам после коррекции результатов пришлось шесть лет ждать своих медалей.