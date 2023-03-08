Сотрудники Solis BioDyne.
Сотрудники Solis BioDyne. Фото: Rene Türk

Действующая в Тарту компания Solis BioDyne, занимающаяся производством, разработкой и продажей белков и других биопродуктов, используемых в биотехнологии, в связи со сложными экономическими условиями сократит 27 рабочих мест, а это значит, что 22 человека останутся без работы. Работу в компании продолжат около 50 сотрудников.

В компании отмечают, что причиной увольнений является энергетический кризис и связанный с ним рост цен, кризис безопасности и инфляция, рост Euribor и последствия пандемии коронавируса.