Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии заявили в среду, что рассматриваемый в Грузии законопроект об «иностранных агентах» вызывает «серьезные вопросы» относительно демократических перспектив страны.
Страны Балтии: законопроект об «иностранных агентах» в Грузии вызывает сомнения в демократии
«Мы призываем парламент Грузии ответственно оценивать реальные интересы своей страны и воздерживаться от решений, наносящих ущерб стремлению жителей Грузии жить в демократической стране, идущей по пути европейской и евроатлантической интеграции», - говорится в заявлении.
Законопроект вызвал протесты в стране, в ходе которых полиция применила слезоточивый газ и водометы. В ответ на эти события министры стран Балтии также призвали правительство Грузии уважать право народа на мирный протест.
По мнению оппозиции, вышеупомянутый законопроект аналогичен существующему в России. Он требует, чтобы СМИ и неправительственные организации, получающие более 20% финансирования из иностранных источников, были зарегистрированы как «агенты иностранного влияния».
Международные организации выразили озабоченность по поводу законопроекта, заявив, что он противоречит развитию демократии в Грузии.
В последние годы грузинские власти стали объектом растущей международной критики за намечающееся отставание от демократии, что серьезно подорвало связи Тбилиси с Брюсселем.
В 2012 году в России был принят закон, позволяющий властям принимать меры против неправительственных организаций, СМИ и других лиц, признанных «иностранными агентами».
ЕС предупредил Грузию, что, если закон будет принят, то шансы Грузии когда-либо присоединиться к блоку снизится.