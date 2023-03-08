Правительство выделит на обучение украинцев эстонскому несколько миллионов евро

На прошлой неделе СМИ писали, что украинские военные беженцы, получившие временную защиту, обязаны пройти базовый курс эстонского языка. В Эстонии проживает более 30 000 военных беженцев, и половина из них не изучает государственный язык. Изучение языка сдерживается нехваткой учебных мест, учителей и денег. В Пярнуском уезде, например, нет организованного государством контактного изучения эстонского языка, хотя здесь проживает почти 2000 украинских беженцев.