Правительство выделяет 25,4 миллиона евро на покрытие расходов, связанных с военными беженцами в Украине. Часть из них - 4,5 миллиона - предназначена Министерству культуры для обучения украинских беженцев эстонскому языку на уровне А1.
Правительство выделит на обучение украинцев эстонскому несколько миллионов евро
На прошлой неделе СМИ писали, что украинские военные беженцы, получившие временную защиту, обязаны пройти базовый курс эстонского языка. В Эстонии проживает более 30 000 военных беженцев, и половина из них не изучает государственный язык. Изучение языка сдерживается нехваткой учебных мест, учителей и денег. В Пярнуском уезде, например, нет организованного государством контактного изучения эстонского языка, хотя здесь проживает почти 2000 украинских беженцев.
По словам вице-канцлера культурного разнообразия Министерства культуры Эды Зильберг, выделенные государством 4,5 миллиона евро позволят обучить 10 000 беженцев. Выделенные в прошлом году деньги позволили обучить ровно столько же.
По словам Зильберг, по-прежнему будет не хватать учителей и мест для обучения, но со временем все украинские беженцы смогут пройти курсы эстонского языка.