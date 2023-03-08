Во вторник на полигоне Сиргала в Ида-Вирумаа международные предприятия вместе со своими лучшими стрелками организовали испытательные стрельбы из снайперского оружия калибра 8,6 мм, после которых Центр оборонных инвестиций решит, что именно закупить для Сил обороны и Кайтселийта.
Галерея ⟩ Силы обороны и Кайтселийт получат новые снайперские винтовки
Центр оборонных инвестиций объявил о закупке снайперского оружия, победитель которой будет объявлен весной этого года.
Цель испытательной стрельбы – протестировать оружие, оптические прицелы и другое дополнительное оборудование.
«Тестируемый снайперский комплект должен гарантировать высокую точность. Наша задача – вместе с Силами обороны убедиться, что точность и надежность испытываемого оружия соответствуют требованиям закупки», – сказал главы отдела вооружений Центра оборонных инвестиций Рамиль Липп.
Испытания проходит оружие и дополнительное оборудование фирм Sako, Haenel, Unique Alpine и Desert Tech. Каждая компания сама комплектовала предлагаемую систему.
Главный оружейник Сил обороны майор Ристо Пяртель сказал, что задача снайперов – ликвидировать особо важные цели, оставаясь при этом незамеченными.
«Новые винтовки позволяют все это делать круглосуточно, комплектуясь оборудованием высшего уровня, таким как глушители и тепловизионные прицелы. Помимо высокой точности стрельбы, оружие должно быть прочным и максимально компактным и легким. Новое оружие заменит используемые в настоящее время снайперские винтовки Sako TRG-42», – объяснил он.
Оружие должно позволять вести точную стрельбу на расстоянии до 1500 метров.
После того как будут проведены испытательные стрельбы и подведены их итоги, во втором квартале этого года с победившей компанией будет подписан договор. Ожидаемый срок поставки нового снайперского оружия – 2024 год.