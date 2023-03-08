Галерея ⟩ Силы обороны и Кайтселийт получат новые снайперские винтовки

Центр оборонных инвестиций объявил о закупке снайперского оружия, победитель которой будет объявлен весной этого года.

Цель испытательной стрельбы – протестировать оружие, оптические прицелы и другое дополнительное оборудование.

«Тестируемый снайперский комплект должен гарантировать высокую точность. Наша задача – вместе с Силами обороны убедиться, что точность и надежность испытываемого оружия соответствуют требованиям закупки», – сказал главы отдела вооружений Центра оборонных инвестиций Рамиль Липп.

Испытания проходит оружие и дополнительное оборудование фирм Sako, Haenel, Unique Alpine и Desert Tech. Каждая компания сама комплектовала предлагаемую систему.

Главный оружейник Сил обороны майор Ристо Пяртель сказал, что задача снайперов – ликвидировать особо важные цели, оставаясь при этом незамеченными.

«Новые винтовки позволяют все это делать круглосуточно, комплектуясь оборудованием высшего уровня, таким как глушители и тепловизионные прицелы. Помимо высокой точности стрельбы, оружие должно быть прочным и максимально компактным и легким. Новое оружие заменит используемые в настоящее время снайперские винтовки Sako TRG-42», – объяснил он.

Оружие должно позволять вести точную стрельбу на расстоянии до 1500 метров.