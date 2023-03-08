Импортные семена томатов могут распространять опасный вирус

Семена из стран с высоким риском, таких как Китай, Израиль и Индия, следует избегать, говорится в сообщении.

Заражение вирусом Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) может, в худшем случае, уничтожить весь урожай, и если вирус будет обнаружен, будут приняты официальные меры контроля, а зараженные растения будут уничтожены.

Меры по предотвращению заражения и распространения ToBRFV в Европейском союзе (ЕС) действуют с 2019 года. Хотя официальные меры требуют, чтобы семена томатов, импортируемые в ЕС, были проверены от вируса ToBRFV, PTA рекомендует, по возможности, избегать семян из основных стран риска. Основными странами риска являются Китай и Израиль, однако семена томатов и растения томатов, зараженные ToBRFV, из Индии, Турции, Перу, Чили, Таиланда, Вьетнама, Иордании, Танзании, Кении и Гватемалы также были задержаны для ввоза в ЕС.

Информация о стране происхождения семян может быть указана в паспорте растения на упаковке семян в пункте D. Поскольку нет обязанности указывать информацию паспорта растения на мелких упаковках, при отсутствии паспорта растения происхождение семян должно быть указано продавцом. Импорт и заказ семян из третьих стран за пределами ЕС возможен только в том случае, если они сопровождаются фитосанитарным сертификатом.