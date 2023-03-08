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Импортные семена томатов могут распространять опасный вирус

BNS
Импортные семена томатов могут распространять опасный вирус
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Томаты. Фото иллюстративное.
Томаты. Фото иллюстративное. Фото: Chromorange/Bernd Juergens Via Www.imago-images.de

В связи с быстрым распространением опасного вируса томата Tomato brown rugose fruit virus в Европейском союзе и других странах, Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) рекомендует по возможности использовать семена томатов и перца из Эстонии и других стран ЕС.

Семена из стран с высоким риском, таких как Китай, Израиль и Индия, следует избегать, говорится в сообщении.

Заражение вирусом Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) может, в худшем случае, уничтожить весь урожай, и если вирус будет обнаружен, будут приняты официальные меры контроля, а зараженные растения будут уничтожены.

Меры по предотвращению заражения и распространения ToBRFV в Европейском союзе (ЕС) действуют с 2019 года. Хотя официальные меры требуют, чтобы семена томатов, импортируемые в ЕС, были проверены от вируса ToBRFV, PTA рекомендует, по возможности, избегать семян из основных стран риска. Основными странами риска являются Китай и Израиль, однако семена томатов и растения томатов, зараженные ToBRFV, из Индии, Турции, Перу, Чили, Таиланда, Вьетнама, Иордании, Танзании, Кении и Гватемалы также были задержаны для ввоза в ЕС.

Информация о стране происхождения семян может быть указана в паспорте растения на упаковке семян в пункте D. Поскольку нет обязанности указывать информацию паспорта растения на мелких упаковках, при отсутствии паспорта растения происхождение семян должно быть указано продавцом. Импорт и заказ семян из третьих стран за пределами ЕС возможен только в том случае, если они сопровождаются фитосанитарным сертификатом.

Tomato brown rugose fruit virus распространен в Европейском союзе с 2018 года. Вирус начал распространяться в 2014-2015 годах в Израиле и Иордании и в настоящее время распространился на большое количество стран мира. Большинство государств-членов ЕС в настоящее время обнаружили вирус на своей территории. Это вирус, который может вызвать тяжелые симптомы на растениях томатов и перца и уничтожить весь урожай.

ToBRFV опасен именно тем, что он может очень быстро распространяться от растения к растению и заразить всю теплицу или производственный участок. Ситуация усугубляется тем, что широко распространенные сорта томатов не устойчивы к этому вирусу.

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент ведет мониторинг ToBRFV с 2020 года, и в Эстонии вирус также был обнаружен дважды: впервые в 2021 году на одном производственном участке и в 2022 году в трех зданиях по производству плодов и растений томатов. Во всех случаях были применены обязательные меры контроля: зараженные растения были уничтожены, а теплица и оборудование, контактировавшее с растениями, продезинфицированы. Надзор за ToBRFV является обязательным во всех странах-членах ЕС и будет продолжен в 2023 году.

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