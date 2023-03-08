Берлин: взрывы на «Северных потоках» могли быть срежиссированной операцией

Судно было возвращено владельцу в неубранном состоянии - на столе в каюте яхты следователи обнаружили следы взрывчатки, сообщили СМИ. По их данным, диверсионная группа состояла из шести человек: капитана, двух водолазов, двух помощников и врача. Для аренды лодки и перемещений по Европе использовали поддельные паспорта. Кто является заказчиком диверсии, на данный момент неясно.

В свою очередь издание The New York Times со ссылкой на анонимные источники в правительстве США написало, что за взрывами газопроводов может стоять некая «проукраинская группа», состоящая из противников российского президента. Нет доказательств, что она может быть связана с президентом Украины или его окружением, однако в нее, предположительно, входят граждане России или Украины, тогда как граждане США и Великобритании к взрыву не причастны. Издание предполагает, что взрывчатка могла быть заложена опытными дайверами, возможно, проходившими «специализированную подготовку в государственных структурах», однако ныне не связанными с подобными структурами. При этом, отмечает издание, в деле остается много неясного.

Взрывы на «Северных потоках»

26 сентября 2022 года на двух нитках «Северного потока», а затем и на «Северном потоке - 2» были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.