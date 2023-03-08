Фемицид в ЕС: какова ситуация в разных странах?

В Испании четыре женщины были убиты в разных городах в один и тот же день в январе. Подобные трагические примеры по всему континенту подогревают споры о том, как предотвратить такие насильственные преступления.

«С 2019 года в таких странах как Греция, Словения, Германия и Италия наблюдался значительный рост числа фемицидов. В Греции был самый высокий рост числа фемицидов в 2021 году с пиком в 187,5%, с восьми случаев в 2020 году до 23 - в 2021 году. Важно держать в уме и следущее: эксперты, с которыми мы говорили, считают, что это во многом связано с контролем, который мужчины получили над женщинами во время пандемии, долго находясь в замкнутом пространстве, и который затем был утрачен после снятия мер изоляции. Возможно, именно поэтому мы наблюдали радикальный рост насилия в отношении женщин в первый год пандемии, а затем всплеск в некоторых странах в 2021 году», - заявила журналист Жанин Лулуди.