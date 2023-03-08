Потребители газа, держитесь: государство хочет ввести дополнительный налог

В апреле 2022 года Эстонский центр запасов (EVK) получил задание от правительства на создание запаса природного газа в 1 тераватт-час в подземном хранилище газа в латвийском Инчукалнсе. Из дополнительного госбюджета на 2022 год на создание запаса выделено 170 миллионов евро, говорится в пояснительной записке. EVK осуществила шесть закупок газа, в результате чего цель, поставленная правительством республики, была достигнута. Поставка, согласованная в последнем тендере, состоится в марте.

Обязанность уплаты налога за запас возникает при потреблении газа и уплачивается в Центр запасов сетевым оператором. Ставка налога устанавливается за месяц до его вступления в силу. Основой для установления налога являются ожидаемые затраты, необходимые для управления объемом стратегических запасов газа в следующем календарном году, и ожидаемый объем газа, который будет продан в следующем календарном году.

По данным EVK, ставка налога составит примерно 0,5% от окончательного счета потребителя газа. Например, если домохозяйство ранее тратило на газ 200 евро, то теперь придется доплатить один евро.