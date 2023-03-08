Состояние Костомарова не улучшается

Один из них отметил, что на данный момент в состоянии Костомарова нет никаких улучшений, но не наблюдается и ухудшений.

Другой источник также заявил, что фигурист находится в стабильном состоянии. Врачи не фиксируют каких-либо изменений.

Костомаров с 10 января находится в российской больнице в Коммунарке из-за пневмонии. Главврач больницы Денис Проценко 16 февраля заявил, что у 46-летнего фигуриста при поступлении было тотальное поражение легких из-за вирусно-бактериальной инфекции с минимальными шансами на выживание.