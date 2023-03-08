Энди Маррей о допуске россиян и белорусов на Уимблдон: это непростая ситуация

Предыстория: в 2022 году Уимблдон в обход политики ATP и WTA не допустил россиян к участию в этом турнире. В ответ на решение эти теннисные организации лишили соревнования рейтинговых очков. Накануне появилась новость о том, что WTA пообещала вдвое сократить наложенный на британскую Ассоциацию лаун-тенниса штраф, если теннисистки из Беларуси и России будут в этом году допущены на травяные турниры.

Также сообщалось, что LTA могут отстранить от проведения турниров ATP и WTA в случае, если она повторно запретит белорусским и российским теннисистам участвовать в турнирах под своей эгидой.

Энди Маррей, трехкратный чемпион турниров Большого шлема, двукратный олимпийский чемпион, прокомментировал новость о том, что Британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) собирается допустить россиян и белорусов к выступлениям на Уимблдоне в 2023 году.