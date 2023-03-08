Пропавший в прошлом году Николай найден мертвым

Николай, пропавший без вести в поселке Пярну-Яагупи, с конца марта не выходил на связь. О его исчезновении в полицию сообщили 19 апреля 2022 года. С тех пор правоохранители разыскивали мужчину в его родном районе и собирали всевозможную информацию от родственников и знакомых, но найти его так и не удалось.