В апреле прошлого года в полицию поступило сообщение о пропаже 67-летнего Николая. В январе были найдены останки человека, вчера экспертиза полиции установила, что они принадлежат Николаю.
Пропавший в прошлом году Николай найден мертвым
Пропавший в прошлом году Николай найден мертвым
Николай, пропавший без вести в поселке Пярну-Яагупи, с конца марта не выходил на связь. О его исчезновении в полицию сообщили 19 апреля 2022 года. С тех пор правоохранители разыскивали мужчину в его родном районе и собирали всевозможную информацию от родственников и знакомых, но найти его так и не удалось.
29 января этого года в полицию поступило сообщение, что человек, который гулял в лесу с собакой неподалеку от Пярну-Яагупи, обнаружил человеческие останки.
Найденные останки полиция направила эксперту для опознания. Вчера, 7 марта, экспертиза установила, что они принадлежат Николаю. Так как эксперт не выявил следов насилия, то полиция не будет начинать расследование обстоятельств смерти мужчины.
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