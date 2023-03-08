Восьмое марта: «не трогайте хороший праздник» и «хватит унижать женщин»

Женщины-феминистки просят подчеркивать равноправие с мужчинами, а не просто задаривать раз в год цветами и конфетами. Многие из них усматривают в этом празднике даже нотки унижения. Есть и те, кто видят в стиле празднования этой даты советский пережиток, но с ними не соглашаются рассматривающие Международный женский день как важный и приятный для всех женщин момент, который, как многим кажется, не надо смешивать с идеологическими установками.