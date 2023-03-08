Восьмое марта – день ласкового внимания к женщинам, который дарит многим прекрасные мгновения. Однако отношение к этой дате в обществе не совсем однозначное. Разные смыслы, усматриваемые в этом празднике, обсудят в передаче Rus.Postimees «На кухне» культуролог и журналист Ян Левченко и старший редактор портала Limon Светлана Карабут. Ведущий – Сергей Метлев. Начало в 15:00.
Восьмое марта: «не трогайте хороший праздник» и «хватит унижать женщин»
Передача Rus.Postimees
Восьмое марта: «не трогайте хороший праздник» и «хватит унижать женщин»
Женщины-феминистки просят подчеркивать равноправие с мужчинами, а не просто задаривать раз в год цветами и конфетами. Многие из них усматривают в этом празднике даже нотки унижения. Есть и те, кто видят в стиле празднования этой даты советский пережиток, но с ними не соглашаются рассматривающие Международный женский день как важный и приятный для всех женщин момент, который, как многим кажется, не надо смешивать с идеологическими установками.
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