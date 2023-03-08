Полиция задержала семерых граждан Ирана, незаконно въехавших в Эстонию. Их депортируют обратно в Латвию

7 марта патрульные полицейские проверили пассажиров автобуса, следовавшего из Риги в Таллинн. В ходе проверки полицейские обнаружили семерых граждан Ирана, незаконно въехавших в Эстонию. Это были две семьи: 33-летний мужчина и 32-летняя женщина с трехлетним ребенком, а также 45-летние мужчина и женщина с 12-летним сыном и 17-летней дочерью.

«Иранцы предъявили нам для проверки карты претендентов на международную защиту Латвийского центра просителей убежища. Мы установили, что это граждане Ирана, которые самовольно покинули этот центр в середине февраля. Латвийские коллеги сразу же сообщили нам об их отбытии, и теперь нам удалось обнаружить их во время выброчного внутреннего пограничного контроля Шенгенской зоны», - рассказала глава Службы пограничного и миграционного надзора Ляэнеской префектуры Марго Петерс.

«Мы знаем, что эти семьи приехали из Ирана в Москву в прошлом году, потом перебрались в Беларусь, откуда начали пеший путь в Латвию. Иранцы пересекли белорусско-латвийскую границу 3 декабря прошлого года и были помещены в центр просителей убежища. Иранцы, по их словам, приехали в Эстонию отдыхать, но целью их путешествия, вероятно, была Скандинавия», - добавил Петерс.

Полиция сделала иранцем предписание покинуть Эстонию и сотрудничает с латвийскими коллегами, чтобы отправить их обратно в Латвию.

2 марта полиция задержала трех незаконно въехавших в Эстонию граждан Ирака, которые также прибыли из центра просителей убежища в Латвии. Это была семья - беременная женщина, ее муж и ребенок, и на сегодня их уже отправили обратно в Латвию.