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Обнаруженная в V Spa опасная бактерия не испугала руководителей других водных центров

Йенс Раавик
, журналист
Обнаруженная в V Spa опасная бактерия не испугала руководителей других водных центров
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По словам Кайрит Матто, руководителя спа-центра, температура воды не была снижена в целях сокращения расходов.
По словам Кайрит Матто, руководителя спа-центра, температура воды не была снижена в целях сокращения расходов. Фото: Sille Annuk

На прошлой неделе Департамент здоровья обнаружил бактерии легионеллы в образцах, взятых из водопроводных труб тартуского спа-центра V Spa. В некоторых случаях их содержание превышало норму почти в сто раз. Это является своеобразным рекордом: прежде в Эстонии никогда не регистрировались столь высокие показатели.

Это была внеплановая проверка: сотрудники департамента проверяли разные места, где находился пожилой пациент из группы риска, заболевший легионеллезом.

Согласно первоначальным предположениям, опасная бактерия начала размножаться в V Spa из-за того, что температура воды в спа-центре была снижена из-за энергетического кризиса.

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