Обнаруженная в V Spa опасная бактерия не испугала руководителей других водных центров

По словам Кайрит Матто, руководителя спа-центра, температура воды не была снижена в целях сокращения расходов.

На прошлой неделе Департамент здоровья обнаружил бактерии легионеллы в образцах, взятых из водопроводных труб тартуского спа-центра V Spa. В некоторых случаях их содержание превышало норму почти в сто раз. Это является своеобразным рекордом: прежде в Эстонии никогда не регистрировались столь высокие показатели.