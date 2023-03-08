На прошлой неделе Департамент здоровья обнаружил бактерии легионеллы в образцах, взятых из водопроводных труб тартуского спа-центра V Spa. В некоторых случаях их содержание превышало норму почти в сто раз. Это является своеобразным рекордом: прежде в Эстонии никогда не регистрировались столь высокие показатели.
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Обнаруженная в V Spa опасная бактерия не испугала руководителей других водных центров
Обнаруженная в V Spa опасная бактерия не испугала руководителей других водных центров
Это была внеплановая проверка: сотрудники департамента проверяли разные места, где находился пожилой пациент из группы риска, заболевший легионеллезом.