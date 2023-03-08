Японцев впечатлил Раквере

Высоких гостей принимали руководители Auve Tech, местной компании в Эстонии, которые также предложили посетить Раквере. Руководители города Раквере познакомили гостей с местными достопримечательностями, а также обменялись опытом в области электронного правительства и городского развития.

Мэр Раквере Трийн Варек и председатель городского собрания Михкель Юхками познакомили гостей со зданием городской управы и рассказали о наших текущих разработках и крупных инвестициях последних лет. Делегацию очень заинтересовали наши электронные решения и услуги, а также интеллектуальные решения в здании мэрии. Им также показали достопримечательности Раквере и самые крупные проекты последних лет, включая улицу Пикка и центр под открытым небом Валлимяэ.