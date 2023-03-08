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Японцев впечатлил Раквере

Март Рауба
, журналист Virumaa Teataja
Японцев впечатлил Раквере
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Городские власти Раквере принимали японских гостей из Сакаи.
Городские власти Раквере принимали японских гостей из Сакаи. Фото: Kristel Mänd

В прошлый четверг Раквере посетила делегация из Сакаи (Япония), в состав которой вошли как руководители города, так и представители компании Boldly, работающей с автономными транспортными средствами в Японии. На встрече также присутствовал Кайдо Хёвельсон, политик и бывший борец сумо, он же Баруто, хорошо знакомый с японской культурой.

Высоких гостей принимали руководители Auve Tech, местной компании в Эстонии, которые также предложили посетить Раквере. Руководители города Раквере познакомили гостей с местными достопримечательностями, а также обменялись опытом в области электронного правительства и городского развития.

Мэр Раквере Трийн Варек и председатель городского собрания Михкель Юхками познакомили гостей со зданием городской управы и рассказали о наших текущих разработках и крупных инвестициях последних лет. Делегацию очень заинтересовали наши электронные решения и услуги, а также интеллектуальные решения в здании мэрии. Им также показали достопримечательности Раквере и самые крупные проекты последних лет, включая улицу Пикка и центр под открытым небом Валлимяэ.

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