В прошлый четверг Раквере посетила делегация из Сакаи (Япония), в состав которой вошли как руководители города, так и представители компании Boldly, работающей с автономными транспортными средствами в Японии. На встрече также присутствовал Кайдо Хёвельсон, политик и бывший борец сумо, он же Баруто, хорошо знакомый с японской культурой.
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Японцев впечатлил Раквере
Японцев впечатлил Раквере
Высоких гостей принимали руководители Auve Tech, местной компании в Эстонии, которые также предложили посетить Раквере. Руководители города Раквере познакомили гостей с местными достопримечательностями, а также обменялись опытом в области электронного правительства и городского развития.
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