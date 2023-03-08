Эксперт: восстановление Украины приведет к дефициту и подорожанию стройматериалов

По его мнению, массовое восстановление инфраструктуры и зданий Украины может начаться уже в 2023 году, пишет dv.ee .

«Помощь Европейского союза и других стран-доноров для реконструкции Украины наверняка превысит размер государственного бюджета Эстонии в последующие годы. Это повысит цены на различные материалы и снизит их доступность», – считает Алликсаар.

Он подчеркивает – эстонские производители стройматериалов обязательно должны подумать о том, цена и доступность каких материалов и сырья может измениться больше всего из-за масштабных реставрационных проектов в Украине, поэтому производители должны быть готовы к этому как с точки зрения увеличения доходов, так и снижения затрат.