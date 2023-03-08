Ср, 8.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Почти 382 000 евро: Касса здоровья выставила счета десяткам жителей Эстонии

Почти 382 000 евро: Касса здоровья выставила счета десяткам жителей Эстонии
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Касса здоровья.
Касса здоровья. Фото: Madis Veltman

На автобусной остановке между двумя людьми возник конфликт, который закончился тем, что один из них пустил в ход кулаки и нанес другому телесные повреждения, на лечение которых Кассе здоровья пришлось потратить 1262 евро. Касса потребовала эту сумму от нападавшего.

В другом случае мужчина жестоко избил свою спутницу жизни. Стоимость лечения 2249 евро. Теперь Касса здоровья выставила счет виновному.

Эти два примера подобны песчинкам в пустыне. В прошлом году за нанесение повреждений другому человеку 192 человека должны были оплатить медицинские расходы в общей сложности на сумму почти 382 000 евро.

Ключевые слова
Наверх