Почти 382 000 евро: Касса здоровья выставила счета десяткам жителей Эстонии

На автобусной остановке между двумя людьми возник конфликт, который закончился тем, что один из них пустил в ход кулаки и нанес другому телесные повреждения, на лечение которых Кассе здоровья пришлось потратить 1262 евро. Касса потребовала эту сумму от нападавшего.