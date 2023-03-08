На автобусной остановке между двумя людьми возник конфликт, который закончился тем, что один из них пустил в ход кулаки и нанес другому телесные повреждения, на лечение которых Кассе здоровья пришлось потратить 1262 евро. Касса потребовала эту сумму от нападавшего.
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Почти 382 000 евро: Касса здоровья выставила счета десяткам жителей Эстонии
Почти 382 000 евро: Касса здоровья выставила счета десяткам жителей Эстонии
В другом случае мужчина жестоко избил свою спутницу жизни. Стоимость лечения 2249 евро. Теперь Касса здоровья выставила счет виновному.
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