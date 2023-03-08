Литва: нам нужно отказаться от перевозки российских грузов, но для этого необходимо договориться с Латвией и Эстонией

«Со своей стороны мы максимально обеспечиваем контроль, но, когда речь идет о полном отказе (от российских и белорусских грузов - BNS) до нуля, нужна более широкая группа стран и уровень Евросоюза. В противном случае, если только мы пойдем на этот шаг, мы можем увидеть всевозможные последствия», - сказал Скуодис журналистам в среду.

«Я бы выразился политически, может, даже недипломатически, но мы видим некую ситуацию, когда после того, как эстонские железные дороги приняли определенные решения, груз перешел к латвийским железным дорогам. По этой причине мы, министры трех Балтийских государств, разговариваем друг с другом, чтобы решить этот вопрос до конца», - добавил он.

В декабре прошлого года правительство Эстонии запретило государственной железнодорожной компании Operail перевозить товары российского и белорусского происхождения.

«У нас есть железные дороги из других стран, которые могут осуществлять перевозки, поэтому, принимая одно решение, нужно думать о других последствиях», - сказал Скуодис.