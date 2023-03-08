Партия реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократическая партия в Доме Стенбока в три часа дня начали переговоры о создании коалиции.
Фото и блог ⟩ Потенциальная коалиция в сборе: реформисты, соцдемы и «Ээсти 200» начали переговоры
Потенциальная коалиция в сборе: реформисты, соцдемы и «Ээсти 200» начали переговоры
После первого раунда переговоров стороны проведут пресс-конференцию.
Лидер Партии реформ Кая Каллас заявила во вторник, что их цель - завершить переговоры до объявления результатов выборов. В первую очередь будет согласован график коалиционных переговоров и сделан обзор финансового положения страны. Партия реформ уже объявила, что госсектор, вероятно, столкнется с большими сокращениями.
На состоявшихся в воскресенье выборах в Рийгикогу Партия реформ получила 37 мест, «Ээсти 200» - 14 мест, Социал-демократическая партия - девять мест.
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