Фото и блог ⟩ Потенциальная коалиция в сборе: реформисты, соцдемы и «Ээсти 200» начали переговоры

Лидер Партии реформ Кая Каллас заявила во вторник, что их цель - завершить переговоры до объявления результатов выборов. В первую очередь будет согласован график коалиционных переговоров и сделан обзор финансового положения страны. Партия реформ уже объявила, что госсектор, вероятно, столкнется с большими сокращениями.