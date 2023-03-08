Команда M-Sport заключила договор с бывшим менеджером команды Hyundai Пабло Маркосом, пишут каталонские СМИ.
M-Sport усилил команду – сюда перешел бывший менеджер Hyundai
M-Sport усилил команду – сюда перешел бывший менеджер Hyundai
Hyundai нашел заместителя Маркосу, который был менеджером команды с 2018 года. С конца прошлого года он не работал в этой должности, на его месте сейчас Толга Озакинчи, который перешел в команду из Toksport.
По словам источников, Маркос заключил контракт с M-Sport, в этой команде с этого года вновь ездит Отть Тянак, который хочет за рулем Ford Puma завоевать свой второй титул чемпиона мира.
Пока еще неизвестно, какую должность в команде займет Маркос.
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