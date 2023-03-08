Вы забыли? А он вернулся. Коронавирус выбил из конкуренции еще одного именитого лыжника

На соревнованиях серии Кубка мира по биатлону, который проходил на минувших выходных в чешском Ново-Место, случилась вспышка коронавирусной инфекции. Из-за этого заразились многие спортсмены. Теперь выяснилось, что в их число попал и швед Себастиан Самуэльссон.
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Уже до начала этапа Кубка мира было ясно, что на старт не выйдет норвежец Стурла Холм Легрейд. В субботу, после мужского парсьюта, оказалось, что братья Бе сдали положительную пробу на коронавирус. Помимо них зараженным оказался и украинец Дмитрий Подручный.
Сейчас Федерация биатлона Швеции сообщила, что Самуэльссон, который стал чемпионом мира по итогам гонки с массовым стартом, также сдал положительную пробу. У него симптомы умеренной простуды. Но все же есть надежда, что он сумеет выйти на некоторые дистанции домашнего этапа Кубка мира в Эстерсунде.