Вы забыли? А он вернулся. Коронавирус выбил из конкуренции еще одного именитого лыжника

Уже до начала этапа Кубка мира было ясно, что на старт не выйдет норвежец Стурла Холм Легрейд. В субботу, после мужского парсьюта, оказалось, что братья Бе сдали положительную пробу на коронавирус. Помимо них зараженным оказался и украинец Дмитрий Подручный.

Сейчас Федерация биатлона Швеции сообщила, что Самуэльссон, который стал чемпионом мира по итогам гонки с массовым стартом, также сдал положительную пробу. У него симптомы умеренной простуды. Но все же есть надежда, что он сумеет выйти на некоторые дистанции домашнего этапа Кубка мира в Эстерсунде.