Как и было обещано: EKRE официально оспорила безопасность электронного голосования

«По инструкции, для каждых выборов создается сервер (Ubuntu), устанавливаются обновления и т.д. Если используется сервер, которому 1,5 года, то неизвестно, кто заходил в него за это время и как мог повлиять на него. Использовался ли сервер за это время и каков статус обновлений (был ли он обновлен)? Сервер без обновлений представляет собой угрозу безопасности. Насколько нам известно, аудит не проводился», - начал свою жалобу Хельме.

Среди прочего, насколько известно EKRE, также не проводился аудит компьютера с Windows 10, который использовался для организации выборов: «Этот же или другой компьютер с Windows 10 использовался для расшифровки голосов вечером в день выборов? Хотя голоса хранятся на сервере Ubuntu (с открытым исходным кодом), их передача на компьютер с Windows также сопряжена с риском для безопасности. Почему это не было сделано на компьютере с Ubuntu?»

EKRE также задает вопрос о безопасности используемых компьютеров, в частности о проверках аппаратного и программного обеспечения, и заявляет, что файл электронного голосования не был опубликован прошлой ночью, несмотря на вторую проверку.