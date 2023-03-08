Лидер Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме во вторник вечером направил в Государственную избирательную службу жалобу с многочисленными вопросами. По его мнению, были нарушены правила использования программного обеспечения.
Как и было обещано: EKRE официально оспорила безопасность электронного голосования
«По инструкции, для каждых выборов создается сервер (Ubuntu), устанавливаются обновления и т.д. Если используется сервер, которому 1,5 года, то неизвестно, кто заходил в него за это время и как мог повлиять на него. Использовался ли сервер за это время и каков статус обновлений (был ли он обновлен)? Сервер без обновлений представляет собой угрозу безопасности. Насколько нам известно, аудит не проводился», - начал свою жалобу Хельме.
Среди прочего, насколько известно EKRE, также не проводился аудит компьютера с Windows 10, который использовался для организации выборов: «Этот же или другой компьютер с Windows 10 использовался для расшифровки голосов вечером в день выборов? Хотя голоса хранятся на сервере Ubuntu (с открытым исходным кодом), их передача на компьютер с Windows также сопряжена с риском для безопасности. Почему это не было сделано на компьютере с Ubuntu?»
EKRE также задает вопрос о безопасности используемых компьютеров, в частности о проверках аппаратного и программного обеспечения, и заявляет, что файл электронного голосования не был опубликован прошлой ночью, несмотря на вторую проверку.
«Организаторы не разглашают никакой информации о приложении избирателя, которое использовалось во время тестирования 16 февраля. Поэтому нельзя проверить, совпадает ли оно с тем, что было предложено избирателям в период с 27 февраля по 4 марта. Публикация информации о подлинности программного обеспечения, использованного на выборах, не означает, что оно работает так же, как во время проверки, проведенной в присутствии аудитора и наблюдателей 16 февраля», - заключил он в жалобе.