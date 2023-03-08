В воскресенье, 5 марта, в спортивном центре Нымме прошли первые юношеские соревнования по стрельбе из пневматического оружия на приз Эвена Тудеберга. Соревнование по биатлону, предназначенное для детей, было проведено впервые в истории Эстонии. В общей сложности было 120 участников, самым юным спортсменам было шесть лет.
В Нымме прошли первые юношеские соревнования по стрельбе из пневматического оружия
Как отметил старейшина района Нымме Кармо Кури, соревнования по стрельбе из пневматике проводятся и летом, и зимой по всей Эстонии.
«Очень радостно сообщить, что впервые в истории соревнование по биатлону прошло в столичном районе Нымме. Особенно позитивно то, что соревнование было предназначено для детей и подростков, из которых растет прекрасная молодая смена нашим биатлонистам», - сказал старейшина.
По словам Эвена Тудеберга, стартовый список участников был очень разнообразным, на соревнования приехали спортсмены со всей страны.
«Наше соревнование было немного похоже на детский Кубок мира. Даже Международная федерация биатлона заметила наших детей и выделила финансирование на закупку нового оружия и мишеней. В этот раз дигитальное табло не успело до нас доехать, но в новом сезоне мы обязательно добавим нашим соревнованиям привлекательности», - похвалил Тудеберг организаторов.