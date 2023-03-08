В Нымме прошли первые юношеские соревнования по стрельбе из пневматического оружия

Как отметил старейшина района Нымме Кармо Кури, соревнования по стрельбе из пневматике проводятся и летом, и зимой по всей Эстонии.

«Очень радостно сообщить, что впервые в истории соревнование по биатлону прошло в столичном районе Нымме. Особенно позитивно то, что соревнование было предназначено для детей и подростков, из которых растет прекрасная молодая смена нашим биатлонистам», - сказал старейшина.

По словам Эвена Тудеберга, стартовый список участников был очень разнообразным, на соревнования приехали спортсмены со всей страны.